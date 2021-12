Omikron houdt publiek tot eind januari weg van sportwedstrijden

Het Belgische Overlegcomité heeft vandaag beslist. Vanaf zondagochtend is geen publiek meer welkom op sportwedstrijden, binnen of buiten. En daarmee wordt ook het veldrijden getroffen. Dendermonde is het eerste van vele slachtoffers, maar de verstrengde maatregelen gelden tot 28 januari.

Geen lockdown, zoals in Nederland. Maar de verstrengde maatregelen zijn ook in België niet min. Bioscopen, theaters en concertzalen sluiten, er mogen geen binnenactiviteiten meer plaatsvinden, met uitzondering van musea en sportactiviteiten. Maar bij die sportactiviteiten is weliswaar geen publiek meer toegelaten.

Kerstmarkten zijn wel nog toegelaten, mits een goede crowd control, maar publiek bij sportwedstrijden buiten dus niet. Alle maatregelen gaan in vanaf zondagochtend, wat voor het veldrijden concreet betekent dat de komende zes weken geen enkele cyclocross nog door de fans kan bijgewoond worden.

Preventief

Nochtans loopt de boostervaccinatie in België goed. Vier op de tien volwassenen kregen reeds die derde prik. Ook de besmettingscijfers dalen, maar daar staat tegenover dat het percentage besmettingen met de omikronvariant stijgt. Dus werden preventieve maatregelen genomen.

In het veldrijden heerst alvast behoorlijk wat onbegrip. “We zagen dit aankomen”, zegt Christophe Impens van Golazo. “Dit zijn allesbehalve plezante tijden. Of de wedstrijden gaan doorgaan? Ik ga er vanuit van wel, maar er moet nu eerst met de burgemeesters overlegd worden. En we moeten de budgetten bekijken. Maar het is een feit dat, als gecrost wordt, alle partijen water bij de wijn zullen moeten doen: zowel de organisatoren, de renners als de federatie.”

“Schuld van het voetbal”

Koen Monu, organisator van Heusden-Zolder, wijst bij Sporza het voetbal aan als schuldige. “De beelden in de voetbalstadions zijn niet goed geweest”, zegt hij. “Het gedrag van de voetbalfans heeft er geen goed aan gedaan om het Overlegcomité te overtuigen dat er sporten zijn die wel georganiseerd kunnen worden. Ik denk dat wij er de dupe van zijn.”

Ook Monu gaat aan tafel met de burgemeester van Zolder en de directeur van het Circuit. Maar naar eigen zeggen heeft hij geen zin om over te gaan tot afgelasting. “Alles staat klaar, alle contracten zijn getekend.”