Ook groen licht voor komende X2O Trofee-manches en Superprestige Heusden-Zolder

Update

Woensdagavond legde de Belgische overheid het land zwaardere coronarestricties op: tot zondagmorgen is er publiek bij sportwedstrijden welkom, daarna niet meer. De paniek in veldritland sloeg meteen toe, maar inmiddels heeft WielerFlits wel de bevestiging gekregen dat de komende X2O Badkamers Trofee-manches van Loenhout, Baal, Herentals en Hamme gewoon doorgaan.

Het Belgische Overlegcomité besloot afgelopen woensdag de maatregelen met betrekking tot COVID-19 aan te scherpen. Vanaf zondagochtend is geen publiek meer welkom op sportwedstrijden, binnen of buiten. En daarmee wordt ook het veldrijden getroffen. In de veldritwereld heerste alvast behoorlijk wat onbegrip en schetsten meerdere organisatoren een donker scenario. De Superprestige van Diegem is de eerste cross die is gesneuveld na de bekendmaking van de nieuwe maatregelen.

Gelukkig voor de crossliefhebbers en veldrijders gaan ook de nodige crossen wel gewoon door, ook al moeten ze vanaf zondag achter ‘gesloten deuren’ plaatsvinden. Eerder vandaag liet organisator Jurgen Mettepenningen al weten dat de Wereldbeker van Dendermonde op Tweede Kerstdag (zondag 26 december) gewoon zal plaatsvinden en nu is er ook goed nieuws wat betreft de komende manches in de X2O Badkamers Trofee.

Toestemming van de burgemeesters

De manches in Loenhout (30/12), Baal (1/1), Herentals (5/1) en Hamme (22/1) gaan dus gewoon door. “We hebben intussen toestemming gekregen van alle betrokken burgemeesters”, aldus Christophe Impens namens organisator Golazo. “Daarnaast kunnen we net als vorig jaar rekenen op de flexibiliteit van alle partijen. Zowel van de organisatie, teams, renners en de Belgische federatie.”

Voorlopig is er alleen nog onduidelijkheid over de Superprestige van Heusden-Zolder (maandag 27 december) en het BK in Middelkerke op 8 en 9 januari 2022.

Update 18.15 uur

Nog meer goed nieuws voor de crossliefhebbers: ook de Superprestige van Heusden-Zolder van maandag 27 december gaat gewoon door. Dat heeft organisator Koen Monu zojuist bevestigd aan WielerFlits. Monu zat vandaag om tafel met de burgemeester en de directeur van het circuit in Zolder en alle lichten staan nu op groen.

“Het laatste wat we willen is overgaan tot een afgelasting. Alles staat klaar, alle contracten zijn ondertekend. We kunnen bij manier van spreken morgen organiseren”, liet Monu afgelopen woensdag, nadat de Belgische overheid had besloten om de coronamaatregelen aan te scherpen, al weten.