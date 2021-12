Ook groen licht voor BK veldrijden in Middelkerke

De schade in het veldrijden valt al bij al dus nog mee. Op de Superprestigemanche in Diegem en de losse crossen in Otegem en Zonnebeke na, zijn er geen afgelastingen. Vanavond kwam ook goed nieuws vanuit Middelkerke, waar burgemeester Jean-Marie De Decker en Belgian Cycling tot een akkoord zijn gekomen.

Jean-Marie De Decker, burgemeester van Middelkerke en dus verantwoordelijk voor de BK-organisatie, reageerde furieus toen de verscherpte coronamaatregelen werden bekendgemaakt. “Het zou wel eens een jaartje zonder BK veldrijden kunnen worden. We zijn geen idioten. Of ik moet een tegemoetkoming krijgen van de Belgische Wielerbond en de overheid”, klonk het.

Middelkerke betaalde immers 580.000 euro voor een pakket kampioenschappen: het BK voor junioren op de weg, het BK tijdrijden en het BK trial. “Allemaal verlieslatend en nu het grote momentum, het BK veldrijden, er aankomt, zeggen sportanalfabeten uit de Wetstraat njet. Net nu we uit de kosten konden komen”, foeterde De Decker. “We gaan proberen te redden wat er te redden valt”, reageerde Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling.

Amper 24 uur later is het probleem van de baan, zo blijkt. “Burgemeester De Decker, bondsvoorzitter Van Damme en algemeen directeur Nathalie Clauwaert (Belgian Cycling) zijn tot een akkoord gekomen. Belgian Cycling geeft een compensatie aan de Gemeente Middelkerke omdat het BK Cyclocross achter gesloten deuren moet plaatsvinden”, klinkt het in een mededeling.

In normale omstandigheden werden er 20.000 toeschouwers verwacht aan de kuststad. De Gemeente Middelkerke, Belgian Cycling en organisator Golazo hopen dat de cyclocrossfans zullen genieten van een mooi spektakel op TV, zowel op zaterdag 8 als op zondag 9 januari.