Een aantal Belgische veldritten – waaronder BK – vrezen voor afgelasting

De nieuwe Belgische maatregelen omtrent de omikronvariant van het coronavirus, drijven verschillende organisatoren van de komende veldritten tot wanhoop. De cross in Loenhout (30 december) heeft al groen licht gegeven en ook in Herentals (5 januari) verwacht organisator Golazo weinig problemen, maar in Diegem (29 december) én Middelkerke zijn er grote zorgen. In die laatste plaatst vindt op 8 en 9 januari het Belgisch kampioenschap veldrijden plaats.

Het Nieuwsblad maakt een rondgang rond de verschillende organisatoren naar aanleiding van de persconferentie van woensdagavond. Bij de Superprestige-cross in Diegem is de vrees het grootst. “Er bevinden zich twee cafés op de omloop die we niet kunnen sluiten en er wonen 1700 mensen langs het parcours. We hebben woensdagavond na de gemeenteraad nog overleg met de burgemeester maar het ziet er niet echt goed uit”, zegt Francis Bosschaerts van het lokale organisatiecomité.

Golazo organiseert de komende weken op korte tijd vijf crossen. Naast Loenhout (Superprestige) en Herentals (X2O), ook de veldritten in Baal, Hamme (beide eveneens X2O) en het BK in Middelkerke. “Ik heb al mijn event-managers opgeroepen om tegen morgenvroeg voor een budgettaire update te zorgen. De parcoursen in Loenhout, Baal en het BK zijn al opgebouwd. Eén ding is zeker: alle partijen zullen water bij de wijn moeten doen. Zowel van organisatoren, federatie als renners zal een inspanning gevraagd. De solidariteit die we vorig jaar toonden, gaan we ook deze keer nodig hebben”, aldus Christoph Impens.

Dedecker (BK) reageert fel: “Betalen of het wordt niets”

Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke haalt bij Het Nieuwsblad fors uit. “Het zou absurd zijn om het nu nog te organiseren”, doelt hij op een cross zonder publiek. “Het zou wel eens een jaartje zonder BK veldrijden kunnen worden. We zijn geen idioten, hè. Of ik moet een serieuze tegemoetkoming krijgen van de Belgische Wielerbond en de overheid. Of het nu De Croo of Jambon is die betaalt, dat maakt mij niet uit.”

In een package deal organiseerde Middelkerke eerder al het BK junioren op de weg, het BK tijdrijden en het BK trial. “Allemaal verlieslatend en nu het grote momentum, het BK veldrijden, er aan komt, zeggen sportanalfabeten uit de Wetstraat njet. Net nu we uit de kosten konden komen. En waarom in godsnaam? De besmettingscijfers dalen. We organiseren een wedstrijd op de het strand! In de gezondste lucht van België”, stelt Dedecker. “We gaan proberen redden wat er te redden valt”, reageert Tom Van Damme, voorzitter van Belgian Cycling.

Vraagtekens achter Dendermonde en Heusden-Zolder

Jurgen Mettepenningen organiseert de cross van komende zondag op Tweede Kerstdag in Dendermonde. Hij laat weten nog niets zinnigs te kunnen zeggen zo kort na de persconferentie. Hij probeert woensdagavond nog met alle partijen te overleggen om te kijken of de cross kan doorgaan of niet. Koen Monu van de Superprestige in Heusden-Zolder komende maandag, gaat donderdagmorgen om tafel met de burgemeester en de directeur van het circuit in Zolder. “Het laatste wat we willen is overgaan tot een afgelasting. Alles staat klaar, alle contracten zijn ondertekend. We kunnen bij manier van spreken morgen organiseren.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd…