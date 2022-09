KNWU-hoofdcoach Jan van Veen: “Situatie Van der Poel kent alleen maar verliezers”

Interview

‘Waar was de KNWU?’ Het is een veelgehoorde vraag na het debacle rondom Mathieu van der Poel. De kopman van Nederland werd in de nacht voor het WK op de weg opgepakt door de Australische politie, na een verbaal incident met twee pubermeisjes. Die hadden voor geluidsoverlast gezorgd. Hoofdcoach Jan van Veen, tijdens de WK in Wollongong chef de mission, reageert bij WielerFlits namens de KNWU.

Wat is er precies gebeurd met Mathieu van der Poel?

“Ik kan daar niets anders aan toevoegen dan wat er al in heel veel media te lezen is geweest. Ik hoorde het pas vanochtend (Australische tijd, red.) toen ik wakker werd. Alles had toen al plaatsgevonden.”

Hoe is de communicatie verlopen tijdens het voorval?

“De oorzaak van het probleem is dat daar mensen op de gang zijn die zich niet gedragen. Als Mathieu aan de voorkant geweten had dat dit het gevolg was geweest van zijn handelen, dan had hij dat natuurlijk anders gedaan. Die zat hier niet op te wachten.”

“Dan had de beveiliging kunnen ingrijpen, hij had naar ons kunnen bellen, we hadden dan een andere kamer voor hem kunnen regelen, noem het maar. De rest van de ploeg zat redelijk bij elkaar, al was het een groot hotel. Dan is het niet vreemd dat iedereen niet bij elkaar ligt.”

Het is dus niet zo dat er gangen afgesloten waren?

“Nee, maar volgens mij is dat ook niet gebruikelijk. Als wij de verwachting hadden gehad dat het mogelijkerwijs rumoerig had kunnen zijn in het hotel, dan hadden we dat aan de voorkant opgelost. Maar daarvoor is er geen enkele indicatie geweest. Ik heb er niets van gehoord. Het is hier super rustig en ik sliep met mijn raam open. Ook de rest van de week niet, ik heb niemand van de renners of de staf erover gehoord.”

Veelal gehoorde kritiek is: ‘Waar was de KNWU?’ Wat kun je daarmee?

“Helemaal niets. We verwijten onszelf niets. We zitten allemaal in een hotel en op een bepaalde afdeling daarvan is er herrie. De betreffende sporter heeft het zelf proberen op te lossen. Dat is wat er gebeurd is. Dat had anders gemoeten, maar ik weet niet hoe. Met de wetenschap van nu, had ik het ook niet anders kunnen doen. Koos Moerenhout ook niet.”

Voor de beeldvorming: wie is met Mathieu mee geweest naar het politiebureau?

“Samen met Christoph Roodhooft. Koos heeft ook aangeboden om mee te gaan. Na het incident is hij bij Mathieu op de kamer geweest. Mathieu heeft Koos meteen geïnformeerd over wat er gebeurd is. Vervolgens hebben zij samen overleg gepleegd en hebben ze besloten om Christoph te bellen. Hij is – vanuit een ander hotel – daarna meegegaan naar het bureau. De situatie dat wij als KNWU of Koos zich verder niet bekommerd heeft over Mathieu, dat is absoluut niet correct.”

Waarom is er vanuit de KNWU nog niets gecommuniceerd?

“Mathieu heeft vlak voor de start een interview gegeven met wat er gebeurd is. Vervolgens zitten wij heel de dag in koers. Eenieder probeert zich nu te bedenken waar de schuldvraag ligt. Dat gaan we zo dadelijk bespreken en afstemmen hoe we de vervolgstappen zetten, ook hoe het verder gaat in deze zaak.”

Hoe is Mathieu zelf onder de situatie?

“We zijn net terug in het hotel, hij ook. We hebben er nog niet uitvoerig over gesproken, maar ik denk dat iedereen zich een beeld kan vormen bij het gevoel dat er nu overheerst.”

Wie valt er iets te verwijten in deze hele situatie?

“Dat vind ik moeilijk. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen. We weten nog altijd niet wat er nu precies gebeurd is. Mathieu heeft zijn versie gegeven, maar we hebben de andere kant van het verhaal nog niet gehoord. Ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je probeert te slapen en iets weerhoudt je daarvan, dat dit zich langzaam opbouwt tot een niveau dat je de gang op gaat en die mensen corrigerend toespreekt. Dat snap ik heel goed.”

“Mathieu heeft geprobeerd dat zelf op te lossen. Terugkijkend was dat niet handig, daar is iedereen het over eens. Of er dan een schuldige is… Ik vind het ingewikkeld. Er zijn alleen maar verliezers. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden, laten we het daar maar op houden.”