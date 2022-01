Andrea Bagioli: “Ik droom van een deelname aan de Giro”

Andrea Bagioli wil in 2022 meer overwinningen behalen en deelnemen aan de Giro, dat vertelde hij aan La Provincia di Sondrio. Naar alle waarschijnlijkheid zal de Italiaan zijn seizoen beginnen in de Ruta del Sol, ofwel de Ronde van Andalusië.

De 22-jarige renner bewees in het verleden al dat hij niet veel koersdagen nodig heeft om in vorm te zijn. In 2021 won hij namelijk zijn tweede koers van het jaar, de Royal Bernard Drome Classic. De Italiaan wist met een knappe solo Daryl Impey en ploegmaat Mikkel Honoré voor te blijven. Daarna kende Bagioli door een valpartij en een hardnekkige knieblessure een moeilijke seizoensstart. “Vorig jaar was erg zwaar met mijn knieblessure, ik moest vier maanden aan de kant blijven.”

In de tweede helft van het seizoen kwam Bagioli echter terug in actie en wist hij nog maar eens te bewijzen wat hij kan. Hij behaalde namelijk meerdere top 10-noteringen in de Vuelta. Met onder andere een tweede, derde en vierde plaats wist hij te tonen waartoe hij in staat is. Opvallend is dat in elk van deze etappes Magnus Cort aan het langste eind wist te trekken.

“Nu ben ik bij de ploeg in Spanje in Calpe. Toen ze me het voorstel deden om bij de ploeg te blijven heb ik dat meteen geaccepteerd. Ik denk dat dit de perfecte ploeg is om verder te groeien en te verbeteren als renner”, doelde hij op de contractverlenging die hij vorig jaar kreeg. “Ik zou volgend jaar graag de Giro rijden, ook om mijn bijdrage te leveren aan de ploeg om samen belangrijke wedstrijden te winnen.”