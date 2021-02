Solozege Andrea Bagioli in Drôme Classic

De winst in de Royal Bernard Drôme Classic is zondag gegaan naar Andrea Bagioli. De 21-jarige Italiaan van Deceuninck-Quick-Step was na bijna 180 kilometer de eerste aan de finish in de heuvelachtige klassieker. Hij finishte solo na een demarrage op het laatste heuveltje van de dag. Daryl Impey sprintte naar de tweede plek, voor Mikkel Honoré.

Vier koplopers kleurden de koers. Mathijs Paasschens (Bingoal-WB) zorgde voor de Nederlandse inbreng vooraan, waar hij samen reed met Yoann Paillot (St. Michel-Auber 93), Samuel Leroux (Xelliss-Roubaix Lille Métropole) en Reto Müller (Swiss Racing Academy). Zij kregen maximaal negen minuten van het peloton, waar EF Education-Nippo, Qhubeka ASSOS en Alpecin-Fenix achtervolgden.

Veertig kilometer voor het einde was het verschil onder de twee minuten gezakt. Groupama-FDJ nam daar op de Col de la Grande Limite (3,8 km aan 6,6%) het initiatief in het peloton, terwijl Paillot zich de beste klimmer van de vluchters toonde. Op dat moment stonden de Côte des Roberts (1,6 km aan 8,0%), de Côte de Grane (1,7 km aan 5,5%), de Mur d’Allex (0,7 km aan 6%) en de Côte de la Callandre (1,3 km aan 5,8%) nog op de renners te wachten.

Op de Côte des Roberts plaatste David Gaudu de demarrage, maar hij kon het verschil niet maken. Dries Devenyns kon dat wel. De Belg ontsnapte op 25 kilometer van de streep uit een uitgedund peloton, maar kon niet wegblijven. Deceuninck-Quick-Step was van plan om het een harde koers te maken, want kort na het terughalen van Devenyns was het Rémi Cavagna die demarreerde. De Franse hardrijder hield stand op de Mur d’Allex, maar werd even later toch ingerekend.

Een flinke groep ging zo de laatste tien kilometer in. Op de laatste niet-gecategoriseerde heuvel probeerde Astana-Premier Tech de koers hard te maken, maar de enige die solo weg wist te rijden was Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick-Step). De jonge Italiaan sloeg direct een gat van tien seconden en hield die voorsprong vast in de laatste dalende kilometers richting finishplaats Eurre.