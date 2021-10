Andrea Bagioli twee jaar langer bij Deceuninck-Quick-Step

Andrea Bagioli heeft zijn aflopende verbintenis bij Deceuninck-Quick-Step met twee seizoenen verlengd. De 22-jarige Italiaan is in zijn nopjes, nu de handtekeningen zijn gezet. “Dit is de perfecte ploeg om me nog verder te ontwikkelen”, klinkt het in een persbericht.

Bagioli komt sinds 2020 uit voor de sterrenformatie van Patrick Lefevere en liet al mooie dingen zien in het tenue van Deceuninck-Quick-Step. Zo won hij in zijn eerste profjaar een etappe in de Tour de l’Ain en werd hij onder meer vijfde in de Giro dell’Emilia en zevende in de Brabantse Pijl. Dit jaar kende hij door een valpartij en een hardnekkige knieblessure een moeilijke seizoensstart, maar presteerde hij in het najaar wel goed in de Vuelta a España.

“Ik ben echt ontzettend blij dat ik nog twee jaar deel mag uitmaken van Deceuninck-Quick-Step. Het is namelijk de perfecte ploeg om me nog verder te ontwikkelen. Ik heb echt genoten van de voorbije twee jaar, ondanks de coronapandemie en mijn knieblessure. Het was niet makkelijk, maar ik ben nu echt klaar om alles te geven. Ik kon door mijn knieperikelen vijf maanden niet fietsen. Dat was wel een moeilijke periode en het was lastig om weer terug te keren.”

Bagioli stak in de voorbije Vuelta echter weer nadrukkelijk zijn neus aan het venster. In de etappe naar Córdoba kwam hij als tweede over de streep, in de rit naar Cullera werd hij derde en in de slotweek werd hij ook nog vierde in de etappe met aankomst in Monforte de Lemos. “Ik begon met wat twijfels aan de Vuelta, maar in de Tour de l’Ain bleek de conditie al goed. Ik kwam vervolgens erg dicht bij een zege in de Ronde van Spanje, maar het lukte jammer genoeg net niet.”

Ambities

“Het zorgt enerzijds voor een gevoel van trots, maar het is anderzijds ook wel frustrerend. Ik kan er echter wel veel van leren en ik hoop het in de nabije toekomst wel eens af te maken”, aldus Bagioli. De jonge Italiaan is bijzonder ambitieus voor de komende jaren. “Ik wil natuurlijk enkele grote wedstrijden winnen en ik hoop ook op succes in de grote rondes. Ik denk ook aan een Girodeelname, maar ik wil ook mijn ploeggenoten helpen aan succes.”