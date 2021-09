Vuelta 2021: Magnus Cort wint in Monforte de Lemos zijn derde etappe

Magnus Cort heeft zijn hattrick in de Vuelta a España voltooid. In Monforte de Lemos was de Deense renner van EF Education-Nippo de sterkste in de sprint van een kopgroep met zeven man, die het aanstormende peloton net voorbleef. Rui Oliveira werd tweede, Quinn Simmons derde. Primož Roglič behield de rode leiderstrui.

De negentiende etappe ging over 191,2 kilometer van Tapia naar Monforte de Lemos. Onderweg moest meer dan drieduizend meter hoogteverschil worden overbrugd, maar naar de aankomst in Monforte de Lemos toe werd het parcours vlakker. Of Fabio Jakobsen hier naar zijn vierde zege kon rijden of het juist een dag was voor een meer veelzijdige renner, was op voorhand de grote vraag. Met Primož Roglič opnieuw in de rode leiderstrui werd het peloton even na twaalf uur op gang gebracht.

Vanuit de start was het meteen een grote strijd om de vlucht van de dag. Mikael Cherel (AG2R), Ander Okamika (Burgos-BH), Aritz Bagües (Caja Rural) en Nico Denz (DSM) waren bij de eerste aanvallers en zij kregen al snel gezelschap. De kopgroep dijde op de Alto da Sela d’Entorcisa, de eerste klim, snel uit tot meer dan twintig renners. Magnus Cort kwam als eerste over de top, vóór Fabio Aru en Lawson Craddock. De strijd om de ontsnapping bleef ook op de Alto de Garganta, de tweede klim, doorgaan.

Samenstelling kopgroep Mikaël Cherel en Damien Touzé (AG2R-Citroën Team), Jay Vine (Alpecin-Fenix), Mark Padun (Bahrain Victorious), Pelayo Sanchez (Burgos-BH), Julen Amezqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step), Lawson Craddock en Magnus Cort (EF Education-Nippo), Antonio Jesus Soto (Euskaltel-Euskadi), Anthony Roux (Groupama-FDJ), Andreas Kron (Lotto Soudal), Robert Stannard (Team BikeExchange), Nico Denz (Team DSM), Fabio Aru (Team Qhubeka NextHash), Quinn Simmons (Trek-Segafredo), Jan Polanc en Rui Oliveira (UAE Team Emirates)

Uiteindelijk wist een ontsnapping met achttien man uit te lopen op de Alto de Barbeitos, na zestig kilometer al de derde geclassificeerde klim van de dag. Fabio Jakobsen was op dat moment door het peloton al gelost. De kopgroep wist echter nooit veel meer dan twee minuten voorsprong te pakken. Team DSM werkte hard om de groep vluchters binnen schootsafstand te houden. Toen het verschil terugliep naar een minuut, nam van voren de onrust toe. Verschillende renners wilden wegspringen.

Meintjes moet opgeven na harde val

Met nog zestig kilometer te rijden wist Oliveira een gaatje te pakken en de Portugees zag Touzé, Padun, Bagioli, Craddock, Cort, Soto, Roux, Kron, Denz en Simmons aansluiten. In het peloton ging Louis Meintjes hard tegen de grond, waardoor de nummer tien van het klassement de koers moest verlaten. Behalve Team DSM ging ook BikeExchange op kop van het peloton meedraaien. Op 34 kilometer van de aankomst dunde de kopgroep verder uit. Simmons viel aan en hij kreeg Bagioli, Craddock, Cort, Roux, Kron en Oliveira met zich mee.

Het verschil met het peloton schommelde al die tijd tussen de halve en de hele minuut. Hoe meer de finish in zicht kwam, des te meer de kansen van de vluchters toe namen. De zeven aanvallers werkten nog heel goed samen en in de laatste kilometers werd duidelijk dat de winnaar vooraan moest worden gezocht. Niemand durfde of kon zijn vluchtkompanen met een late aanval nog te verrassen, waardoor een sprint de beslissing moest brengen. Craddock trok de spurt aan voor zijn ploeggenoot Cort en de Deen rondde het werk perfect af.

Voor Cort was het alweer zijn derde etappezege deze Vuelta. De veelzijdige Deen won eerder al de etappes naar de Alto de la Montaña de Cullera en Córdoba. Ook in de rit naar Valdepeñas de Jaén was hij dicht bij de overwinning, maar was de slotmuur net te lang om de aanstormende Primož Roglič en Enric Mas voor te blijven.