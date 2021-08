Vuelta 2021: Onvermoeibare Magnus Cort sprint naar de zege in Córdoba

De twaalfde etappe van de Vuelta a España, met aankomst in Córdoba, is gewonnen door Magnus Cort. De oersterke Deen, die gisteren nog net naast de zege greep in de rit naar Valdepeñas de Jaén, was na een felbetwiste finale en een prachtige lead-out van Jens Keukeleire de sterkste sprinter van een uitgedunde groep. Andrea Bagioli strandde op de tweede plaats, Michael Matthews werd derde.

Ook in de etappe van donderdag lagen er kansen voor de vluchters. Rit twaalf ging van Jaén naar universiteitsstad Córdoba en in de finale kregen de renners nog twee beklimmingen (Alto de San Jerónimo en Alto del 14%) voor de wielen geschoven. Op voorhand leek het te zwaar voor de pure sprinters, maar ook weer niet lastig genoeg voor de klassementsmannen. En dus stonden rond de klok van 13.00 uur heel wat rasaanvallers te popelen om van start te gaan in deze overgangsetappe, in de wetenschap dat er wat te halen viel op weg naar Córdoba.

Doldwaze openingsfase

Ook vandaag was het weer een hels gevecht om in de vlucht van de dag te komen. Sterker, na ruim tachtig kilometers koers was er nog altijd sprake van een compact peloton. In de beginuren werden heel wat aanvallen in de kiem gesmoord. Zo probeerde Jetse Bol met meerdere wielrenners een vroege ontsnapping op touw te zetten en ook Bert-Jan Lindeman liet zich gelden op weg naar Córdoba, maar de eerste aanvallers werden al snel bij de lurven gevat door een op hol geslagen peloton. Om u een idee te geven van de snelheid: De renners hadden in het eerste uur 50,2 kilometer afgelegd.

Met nog meer dan negentig kilometer op de koersteller wisten drie avonturiers dan toch weg te rijden uit het peloton. Qhubeka NextHash had een renner mee vooraan in de persoon van Sander Armée, Sebastian Berwick schoof mee namens Israel Start-Up Nation en ook Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi) was bij de les. De koers lag echter nog niet in een beslissende plooi, want het bleef bijzonder onrustig in het peloton. Intussen zagen we een valpartij van onder meer Tobias Bayer. De Oostenrijkse klimmer van Alpecin-Fenix schreeuwde het uit van de pijn, leek vervolgens even van de kaart en kon zijn weg niet meer vervolgen.

Bol, Dewulf en Van Gils in de aanval

Van voren probeerden meerdere renners nog de oversteek te maken naar de kopgroep. Julen Amézqueta (Caja Rural-Seguros RGA), Jetse Bol (Burgos-BH), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Chad Haga (Team DSM) en Maxim Van Gils (Lotto Soudal) maakten er een kopgroep van acht aan, maar het peloton was niet van plan om de vluchters al te veel ruimte te geven. Door het harde labeur van de mannen van UAE Emirates (voor Matteo Trentin) bleef de voorsprong van de acht koplopers schommelen rond de minuut. Het ging vervolgens in gestrekte draf naar de voet van de eerste van twee beklimmingen op de route.

Op de flanken van de Alto de San Jerónimo (13 km aan 3,3%) besloten de betere klimmers in de kopgroep het tempo wat te verhogen, wat dan weer funest was voor de jarige Chad Haga, die op de eerste stroken bergop meteen moest lossen uit de voorste groep. Een minuut achter de nog overgebleven zeven koplopers was het nog altijd aan de mannen van UAE Emirates om het vuile werk op te knappen. De formatie uit het Midden-Oosten liet de voorsprong met de koplopers weer wat oplopen, maar van enig paniek was nog altijd geen sprake, met nog meer dan vijftig kilometer op de koersteller.

Roglič, Yates en Van Baarle gaan onderuit

Er leek met andere woorden weinig aan de hand in het peloton, maar toch werd de koers enkele kilometers voor de top van de San Jéronimo opgeschrikt door een vrij grote valpartij. Binnen het kamp van Jumbo-Visma was er consternatie, aangezien Primož Roglič voor de tweede keer in deze Vuelta het asfalt van dichtbij zag. De Sloveen zat echter al snel weer op de fiets en werd binnen geen tijd teruggebracht door zijn ploeggenoten. Ook INEOS Grenadiers deelde in de malaise met als grootste slachtoffers Adam Yates en Dylan van Baarle, maar de gevallen renners konden hun weg vervolgen.

Vlak onder de top van de San Jéronimo sprong Iturria weg uit de kopgroep, op jacht naar bergpunten en eeuwige roem, want na het passeren van de bergsprint besloot de Bask alleen door te gaan. De renner van Euskaltel-Euskadi, die twee jaar geleden al eens een etappe wist te winnen in zijn thuisronde, werd echter al snel weer bijgehaald door zijn medevluchters, die goed bleven ronddraaien op de vlakke wegen richting de laatste klim van de dag. In het inmiddels uitgedunde peloton bleef UAE Emirates flink doorkachelen in dienst van Trentin, waardoor de voorsprong van de vluchters alsmaar kleiner werd.

Versplintering op de laatste klim van de dag

Met een voorsprong van een halve minuut begonnen de koplopers aan de eerste stroken van de Alto de 14%, een ruim zeven kilometer lange beklimming met maximale stijgingspercentages van, hoe kan het ook anders, 14%. Van Gils bleek voorin over de beste klimmersbenen te beschikken. De jonge renner van Lotto Soudal hield een tijdje knap stand, maar werd enkele kilometers voor de top ingerekend door de voorwacht van een wel zeer uitgedund peloton. Niet veel later zagen we de eerste schermutselingen. Romain Bardet koos voor de aanval en kreeg Sergio Henao, Giulio Ciccone en Jay Vine met zich mee.

Bardet trok nog maar eens door en wist op de top van de Alto de 14% belangrijke bergpunten te sprokkelen en samen met Henao, Ciccone en Vine besloot hij zich vol in de afdaling te smijten. In de achtervolgende groep werd de boel gemend door UAE Emirates: Trentin wist namelijk de schifting te overleven op de laatste klim en was nog altijd kansrijk in de strijd om de ritzege. Ook Michael Matthews en de onvermoeibare Magnus Cort waren nog mee en konden een kaarsje branden voor een uitgedunde groepssprint in de straten van Córdoba. Bardet, Ciccone, Vine en Henao wilden daar echter een stokje voor steken.

Dubbeltje op zijn kant

In de laatste tien vlakke kilometers naar Córdoba was de organisatie in het peloton zoek en dus besloot Trentin maar zelf in de tegenaanval te gaan. De Italiaan ging samen met Ion Izagirre op zoek naar de vier koplopers, maar liet zich al even snel weer inlopen. Intussen reden de mannen van Team BikeExchange nog maar eens op kop voor Matthews en de Australische formatie wist het verschil langzaam terug te brengen. Bij het ingaan van de laatste vijf kilometer was het verschil nog goed twintig seconden. Was dit genoeg voor de aanvallers om uit de greep te blijven van de achtervolgende groep?

Het bleek toch niet genoeg voor Bardet, Henao, Ciccone en Vine, want net voor het aansnijden van de laatste kilometer was de hergroepering een feit. We gingen na een felbetwiste etappe toch ‘gewoon’ sprinten in Córdoba. UAE Emirates en Team BikeExchange waren de dominante ploegen in de finale, maar in de laatste honderden meters was het EF Education-Nippo dat naar voren schoot. Met Jens Keukeleire als laatste man kon Cort rekenen op een ideale lead-out in de laatste rechte lijn. De Deen ging aan op het juiste moment en wist zo Bagioli net achter zich te houden.

Het is voor Cort alweer zijn tweede ritzege in de Ronde van Spanje. Eerder won de Deen al de etappe met aankomst op de Alto de la Montaña de Cullera, vandaag is het dus raak in Córdoba. In het algemeen klassement blijft alles bij het oude. Eiking heeft nog altijd 58 seconden voorsprong op Guillaume Martin, Roglič volgt als nummer drie op 1m56s. Vrijdag krijgt het peloton een, voor Spaanse begrippen, relatief vlakke etappe voorgeschoteld.