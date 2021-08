Vuelta 2021: Cort wint na spannende finale op klim van Cullera, Roglic weer leider

De zesde etappe in de Vuelta a España, met aankomst op de Alto de la Montaña de Cullera, is ten prooi gevallen aan Magnus Cort. De sterke Deen maakte deel uit van een vroege vlucht, leek in extremis nog te worden ingerekend door Primož Roglič, maar wist met een ultieme krachtsinspanning toch nog uit de greep te blijven van de Sloveen.

Na twee overgangsetappes stond er donderdag in de Vuelta a España weer een finale met een venijnig slot op het programma. Het peloton zette koers naar de oostkust, om vervolgens te eindigen met een finish bovenop de Alto de la Montaña de Cullera. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 9,2% en pieken tot 12%, over een afstand van 1,9 kilometer, beloofde het een spetterende finale te worden. Vooruitkijkend op de etappe was de grote vraag of dit een rit was waarin de vroege vlucht het ging overleven.

Eerste aanvallers krijgen geen vrijgeleide

Rond de klok van 14.00 uur werd in een zonnig Requena het startsein gegeven voor de zesde etappe. Van bij de start was het volle bak koers en zorgde de nervositeit al snel voor een grote valpartij in het peloton. Renners van Movistar, Alpecin-Fenix en Astana-Premier Tech lagen op de grond, maar de gevallen coureurs konden na wat oponthoud hun weg vervolgen. Van voren was men niet van plan om gas terug te nemen. Meerdere renners probeerden een vroege vlucht op poten te zetten, maar niemand kreeg een vrijgeleide.

Florian Sénéchal was na dertig kilometer de volgende renner die iets probeerde. De Fransman wist in zijn eentje een halve minuut uit te lopen op het peloton en bleek de inspiratiebron voor Stan Dewulf, Jonathan Lastra, Antonio Jesús Soto, Andreas Kron, Michael Storer, Sergio Luis Henao en Matteo Trentin om in de tegenaanval te gaan. Het peloton liet echter niet begaan en dus werden de aanvallers na een ziedende achtervolging weer ingerekend. Op goed 120 kilometer van de streep was alles weer te herdoen.

Bol en Lindeman in de vlucht van de dag

Vervolgens was het de beurt aan Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) en Ryan Gibbons (UAE Emirates) om er vanonder te muizen en deze twee avonturiers kregen wel de nodige ruimte van Trek-Segafredo, de formatie van leider Kenny Elissonde, en de andere klassementsploegen. De Spanjaard en Zuid-Afrikaan kregen na verloop van tijd nog assistentie van Nederlanders Jetse Bol (Burgos-BH) en Bert-Jan Lindeman (Qhubeka NextHash) en de rappe Deen Magnus Cort van EF Education Nippo.

Met deze vroege vlucht van vijf renners begonnen we aan een nieuwe fase in de etappe. In de achtergrond probeerde Guy Niv, de Israeliër van Israel Start-Up Nation, in zijn eentje nog de oversteek te maken. Het bleek slechts de aanzet tot een heuse chasse patate en Niv besloot al snel weer de benen stil te houden om zich te laten inlopen door het peloton. Ondertussen liep de voorsprong van de kopgroep op tot ruim zeven minuten. Dit bleek een wake-up call voor de mannen van Team BikeExchange.

Matthews zet mannen op kop, wind zorgt voor nervositeit

De Australische formatie wilde vandaag de etappe winnen met Michael Matthews en ging zich dus op kop nestelen van het peloton. Door het harde labeur van mannen als Robert Stannard en Damien Howson zagen de vluchters hun voorsprong langzaam wegtikken. Met nog zeventig kilometer op de teller was het verschil al teruggebracht tot vijf minuten. Wat dieper in de finale werd de oostkust van Spanje opgezocht en nam de nervositeit in het peloton toe door de toch wel fel blazende wind.

Op vijftig kilometer van de streep werd de groep opgeschrikt door een val van een renner van Alpecin-Fenix. Door een onverwacht manoeuvre nam hij Andrey Zeits, een van de trouwe knechten van Team BikeExchange, mee in zijn val. Door het plotselinge wegvallen van Zeits besloot de Australische formatie van kop te gaan in het peloton, waardoor de voorsprong van de vluchters weer wat bleef schommelen rond de drie minuten. In het peloton werd er vooral naar elkaar gekeken, maar dat was niet voor lang.

Peloton scheurt uiteen in verschillende waaiers

Met nog meer dan dertig kilometer te gaan kwamen de renners namelijk in de open vlakten en dit bleek het moment voor Movistar, Jumbo-Visma en INEOS Grenadiers om het peloton op de kant te zetten. De meeste klassementsrenners waren bij de pinken en wisten de eerste schifting te overleven, maar voor Elissonde ging het duidelijk te snel. De rodetruidrager werd zonder pardon uit de eerste waaier gereden en door meerdere achtergebleven groepjes voorbijgesneld, maar profiteerde optimaal van een moment van windstilte.

In de laatste twintig kilometer leek de wind toch niet gunstig te staan voor waaiervorming en dus reden we met een uitgedund peloton naar de laatste tien kilometer. De vijf vluchters bleven stug doorrijden, in de hoop uit de greep te blijven van het peloton, maar de mannen van Movistar reden duidelijk met een ander plan rond. De Spaanse telecombrigade wilde maar wat graag de etappe winnen met een van de kopmannen en reed dan ook vol overgave op kop van de grote groep.

Spartelende Carthy moet peloton laten gaan, maar keert weer terug

Net voor de boog van de laatste tien kilometer trok de wind weer aan en dat zorgde andermaal voor scheuren in het peloton. Het grootste slachtoffer was Hugh Carthy, de nummer drie van vorig jaar, maar de Britse klimmer had het geluk dat het opnieuw stilviel in de eerste waaier. Intussen hadden de vijf koplopers nog altijd een minuut voorsprong, en dat met nog goed acht kilometer te gaan. Het leek een dubbeltje op zijn kant te worden voor de vluchters, zeker omdat Movistar niet van plan was om het tempo te laten zakken.

Het verschil tussen Bol, Lindeman, Cort, Bou en Gibbons en het peloton was aan de voet van de Alto de la Montaña de Cullera nog altijd twintig seconden, maar door een indrukwekkende kopbeurt van Dylan van Baarle was alles weer speelbaar op de bijna twee kilometer lange slotklim. Vervolgens was het aan Narvaéz om Carapaz en Bernal zo goed mogelijk op gang te trekken voor een eventuele aanval. De groep der favorieten spatte volledig uiteen: zo stond Elissonde volledig geparkeerd.

Cort zegeviert na razendspannende finale, Roglic doet goede zaken

Vooraan probeerde Cort het nog met een ultieme versnelling, wist zo een sterke Lindeman te lossen, maar de favorieten hadden de Deen in het vizier. Toch begon de renner van EF Education Nippo met een mooie voorgift aan de laatste vijfhonderd meter en was zo nog altijd kansrijk voor de zege. Die hoop leek echter te vervliegen op het moment dat Roglič zijn sprint besloot in te zetten. De Sloveen schoot als een komeet naar voren, reed richting het achterwiel van Cort, maar kwam in de bochtige finale nét te laat.

Cort wist op die manier zijn vierde etappezege in de Vuelta te boeken. Roglič deed met zijn tweede plek wel uitstekende zaken in het algemeen klassement. De kopman van Jumbo-Visma is nu weer de eigenaar van de rode trui en heeft in het klassement 25 seconden voorsprong op Enric Mas. Miguel Ángel López (+36 seconden) is de voorlopige nummer drie, de taaie Alejandro Valverde en Egan Bernal maken de top-5 vol. Morgen zal het klassement weer op de schop gaan, als er een bergetappe naar Balcón de Alicante op het programma staat.