ZLM Tour presenteert 17 ploegen, waaronder Nederlandse selectie

De ZLM Tour heeft zeventien ploegen gepresenteerd die van 8-12 juni aan de start staan in Kapelle. Onder meer Jumbo-Visma, Team DSM en INEOS Grenadiers zijn erbij in de Nederlandse rittenkoers. Een andere opvallende ploeg is de Nederlandse nationale selectie.

Namens die nationale ploeg zullen onder meer Sebastian Langeveld en Niki Terpstra starten. Hun eigen teams EF Education-EasyPost en TotalEnergies staan namelijk niet op de startlijst.

Naast de drie genoemde WorldTeams zijn ook Alpecin-Fenix, Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal Pauwels Sauces WB, Burgos-BH en Human Powered Health welkom. De continentale ploegen aan het vertrek zijn ABLOC CT, BEAT Cycling, Metec-Solarwatt, VolkerWessels, Riwal, Bike Aid, Tarteletto-Isorex en Allinq. De organisatie van de ZLM Tour laat weten dat er nog één ploeg aan het deelnemersveld toegevoegd zal worden.

Teunissen, Kooij, Degenkolb, Viviani

Jumbo-Visma zal in de ZLM Tour starten met onder meer Mike Teunissen (de laatste winnaar van de ZLM Tour in 2019), Olav Kooij, Jos van Emden, Nathan van Hooijdonck, Mick van Dijke en Tim van Dijke. Team DSM stelt John Degenkolb en Sam Welsford op, terwijl INEOS Grenadiers heeft aangegeven met Elia Viviani, Magnus Sheffield, Ben Turner, Luke Plapp, Kim Heiduk en Cameron Wurf naar Nederland af te reizen.

De ZLM Tour 2022 begint met twee etappes in Zeeland en eindigt met twee ritten in Noord-Brabant. De derde etappe, precies tussen de Zeeuwse en Brabantse ritten in, zal door Limburg voeren.