Volledige etappeschema ZLM bekend na onthulling Limburgrit

De derde etappe van de ZLM Tour zal door Limburg voeren. De vrijdagrit verbindt Heythuysen en Buchten, twee dorpen in Midden-Limburg, meldt de organisatie. Daarmee is het etappeschema van de vijfdaagse rond, want eerder werden de start- en finishplaatsen van de overige ritten al onthuld.

De net gepresenteerde derde rit is de meest geaccidenteerde van alle vijf. Hoewel de start en finish niet in het heuvelgebied liggen, doen de renners deze streek wel aan. Na het vertrek vanuit Heythuysen rijdt het peloton namelijk direct zuidwaarts. In Zuid-Limburg wacht onder andere de Camerig in Vijlen, het meest zuidelijke punt van de route. Daarna gaat het terug naar Buchten, waar drie vlakke, lokale ronden volbracht moeten worden.

De ZLM Tour staat op het programma van 8-12 juni 2022 en wil zich profileren als de laatste sprintersronde in voorbereiding op de Tour de France. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse rittenkoers begint met twee etappes in Zeeland en eindigt met twee ritten in Noord-Brabant. In de komende weken zullen de exacte routes van de vijf etappes bekendgemaakt worden.