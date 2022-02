ZLM Tour 2022 begint met twee etappes in Zeeland

De ZLM Tour opent dit jaar met twee etappes in de Provincie Zeeland, laat de organisatie middels een persbericht weten. Hoe de rest van het parcours eruit ziet, wordt pas later bekendgemaakt. Wel is duidelijk geworden dat de Zeeuwse hoofdsponsor ZLM zich voor langere tijd heeft verbonden aan de koers.

De rittenkoers, die duurt van 8 tot en met 12 juni, gaat van start in Kapelle. In deze plaats wordt een lokale omloop van twaalf kilometer verreden, zodat Kapelle ook finishplaats is van de eerste etappe. Op dag twee volgt dan een rit die grotendeels over het parcours van de voormalige Tacx Pro Classic voert. Gestart wordt in de Gemeente Veere, gefinisht in Goes. Daarna trekt de wedstrijd richting Noord-Brabant en Limburg.

“Door deze samenwerking onderstreept Provincie Zeeland de functie van de ZLM Tour als dé voorbereidingskoers op de Tour de France. Immers doet de Provincie zelf ook een gooi naar Tourdeelname”, aldus de organisatie. De laatste ZLM Tour vond plaats in 2019. Toen stonden er met Dylan Groenewegen (die twee ritten won) en Caleb Ewan (eenmaal de beste) inderdaad enkele topsprinters aan het vertrek. Mike Teunissen schreef die editie op zijn naam.