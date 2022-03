ZLM Tour eindigt met Brabantse etappes naar Mierlo en Rijsbergen

De ZLM Tour eindigt dit jaar met twee etappes in de provincie Noord-Brabant, meldt organisator Libéma Profcycling in een persbericht. De vierde rit gaat van Sint Willebrord naar Mierlo, waarna de vijfde en laatste etappe van Made naar Rijsbergen voert.

De geneutraliseerde start van de vierde etappe is vlak voor het gemeentehuis in Rucphen, maar de echte start vindt plaats in Sint Willebrord. Op precies die locatie – op de Dorpsstraat – wist Jan Raas in 1978 de gele trui te veroveren in de Tour de France. De aankomst ligt die dag in het centrum van Mierlo.

Made is de startplek van de slotetappe, die voert door de regio West-Brabant. De neutralisatie gaat over het criteriumparcours van de jaarlijkse Profronde van Made. De etappe finisht vervolgens in Rijsbergen, dat onderdeel is van de gemeente Zundert.

Zeeland en Limburg

De ZLM Tour staat op het programma van 8-12 juni 2022 en wil zich profileren als de laatste sprintersronde in voorbereiding op de Tour de France. Eerder werd al bekend dat de Nederlandse rittenkoers begint met twee etappes in Zeeland. De enige etappe die nog niet gepresenteerd is, vindt plaats in de Limburgse heuvels. Op een later moment worden die start- en finishplaats bekendgemaakt.

De laatste ZLM Tour vond plaats in 2019. Mike Teunissen greep toen de eindzege in eigen land.