dinsdag 22 augustus 2023 om 15:52

Zieke Victor Campenaerts gaat niet van start in Renewi Tour

Een tegenvaller voor Lotto Dstny, daags voor de Renewi Tour. De Belgische ploeg kan de komende dagen niet rekenen op Victor Campenaerts. De 31-jarige Belg, afgelopen zaterdag nog winnaar van de Druivenkoers, is ziek. Zijn jongere landgenoot Liam Slock is zijn vervanger.

Campenaerts was de laatste weken uitstekend op dreef en daarom ook een van de favorieten voor de eindzege in de Renewi Tour. De hardrijder versloeg afgelopen zaterdag nog Rasmus Tiller in de 63ste editie van de Druivenkoers en werd vorige week ook zesde in de Tour of Leuven, waar hij Arnaud De Lie aan de zege hielp.

Lotto Dstny moet het in de komende Renewi Tour dus doen zonder Campenaerts, maar heeft met Arnaud De Lie nog wel een serieuze troefkaart in handen. De jonge Waal hoopt in de wat vlakkere etappes te scoren, maar kan wellicht ook voor een goed klassement gaan. De Lie wist dit seizoen al zeven keer te winnen.

#RenewiTour

Unfortunately, @VCampenaerts will not take the start due to illness. He will be replaced by Liam Slock.

Get well soon, Victor!

— Lotto Dstny (@lotto_dstny) August 22, 2023