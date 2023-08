Voorbeschouwing: Renewi Tour 2023 – Topsprinters trekken massaal naar opvolger Benelux Tour

Het is weer tijd voor de enige WorldTour-rittenkoers van de Lage Landen, de Renewi Tour! De Renewi Tour? We hebben het hier over de opvolger van de Benelux Tour. De ronde heeft een nieuwe naam en is – na een jaar afwezigheid – ingeperkt tot een vijfdaagse, maar de kwaliteit van het deelnemersveld is behouden gebleven. Naast topsprinters als Jasper Philipsen, Tim Merlier en Dylan Groenewegen, staan er ook voldoende klassementskleppers aan het vertrek. Wie volgt Sonny Colbrelli op? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

De naam Renewi Tour is nieuw, maar de wedstrijd erachter kent een rijke (voor)geschiedenis. De koers is namelijk voortgekomen uit de Ronde van Nederland, die voor het eerst verreden werd in 1948. Op de erelijst van de etappekoers staan veel grote namen uit de wielerhistorie, zoals viervoudig eindwinnaar Gerrie Knetemann, Tourwinnaars Jan Janssen en Joop Zoetemelk, wereldkampioen van 1979 Jan Raas en Erik Dekker, de eindwinnaar van de Wereldbeker 2001.

Eneco Tour

Voor de editie van 2001 dreigde de organisatie te moeten bezuinigen, maar energieleverancier Eneco sprong in de bres. Voor het bedrijf was het een mooie kans om zijn naamsbekendheid te vergroten met de liberalisering van de energiemarkt. In 2002 verdween de Ronde van Nederland zo als naam en voortaan heette de Nederlandse koers de Eneco Tour.

De ronde ging op dat moment over vijf wedstrijddagen, maar volgens de nieuwe doelstellingen moesten dat er uiteindelijk zeven worden. Een uitbreiding naar Duitsland en België was daarvoor noodzakelijk, ook gezien de belangen van de hoofdsponsor bij het opengaan van de Europese energiemarkt. De lucratieve ProTour van de UCI bracht de Nederlandse ronde een paar jaar later samen met Belgische organisatoren, waardoor de vernieuwde Eneco Tour vanaf 2005 een Nederlands-Belgische ronde werd.

Bobby Julich won de eerste editie van de vernieuwde Eneco Tour. In de jaren die volgden, wisten José Iván Gutiérrez (2007 en 2008), Edvald Boasson Hagen (2009 en 2011) en Tim Wellens (2014 en 2015) de ronde meerdere keren achter hun naam te zetten. Andere winnaars waren onder meer Lars Boom en Niki Terpstra.

BinckBank en Benelux

In 2017 ging de ronde verder als de BinckBank Tour. Onder die naam werden Tom Dumoulin (2017), Matej Mohorič (2018), Laurens De Plus (2019) en Mathieu van der Poel aan de erelijst van de koers toegevoegd. Laatstgenoemde sloeg in 2020 toe in de slotrit naar Geraardsbergen met een solo van meer dan vijftig kilometer. De op dat moment Nederlands kampioen werd in de laatste kilometers nog bijna gegrepen, maar hield uiteindelijk nipt stand en sloeg zo een dubbelslag.

Een jaar na de zege van Van der Poel kwam er weer een nieuwe naam. De BinckBank Tour werd de Benelux Tour. Uiteindelijk is de wedstrijd onder die naam maar één keer verreden, want in 2022 kon de koers niet doorgaan vanwege logistieke problemen en moeilijkheden op mediavlak. En vanaf 2023 is Renewi – afvalverwerker en recyclebedrijf – dus de naamgever van de ronde. “De vijfdaagse wielerwedstrijd wordt onder impuls van de nieuwe titelpartner Renewi een voorbeeldevenement op het vlak van duurzaamheid”, kondigde de organisatie in mei dit jaar aan.

Laatste tien winnaars Renewi Tour

Benelux Tour

2022: Niet verreden vanwege logistieke problemen en moeilijkheden op mediavlak

2021: Sonny Colbrelli

BinckBank Tour

2020: Mathieu van der Poel

2019: Laurens De Plus

2018: Matej Mohorič

2017: Tom Dumoulin

Eneco Tour

2016: Niki Terpstra

2015: Tim Wellens

2014: Tim Wellens

2013: Zdeněk Štybar

2012: Lars Boom

Laatste editie

In 2021 werd de eerste en achteraf enige Benelux Tour verreden. De zevendaagse begon met een rit in Friesland, van Surhuisterveen naar Dokkum. Dat kon natuurlijk maar één ding betekenen: waaiers. En inderdaad, in Dokkum sprintte een sterk uitgedund peloton om de zege. Tim Merlier was de snelste en pakte de eerste leiderstrui. Een dag later, in de tijdrit van en naar Lelystad, raakte hij het kleinood alweer kwijt aan Stefan Bissegger, die ook de dagzege pakte.

In Hoogerheide leek het opnieuw een sprint te worden, maar een kopgroep bleef de sprintende meute nipt voor. Rasaanvaller Taco van der Hoorn ging met de zege lopen. Op dag vier stak het peloton de grens over en sprintte Merlier naar zijn tweede ritzege in Ardooie. Een derde overwinning kwam er niet, want de volgende rit kwam op naam van Caleb Ewan. Stefan Bissegger moest in de heuvelachtige finale lossen en stond zijn blauwe trui af aan landgenoot Stefan Küng.

Küng begon dus als leider aan het slotweekend, maar in de klassieke Ardennenrit op zaterdag nam Sonny Colbrelli de macht over. Nadat een sterke Tom Dumoulin de eerste schifting had gemaakt op de Côte de Saint-Roch, reed de Italiaan weg met zijn ploeggenoot Matej Mohoric en Marc Hirschi. Colbrelli ging vervolgens alleen door en hield stand tot op de streep. Hij sloeg zodoende een dubbelslag. In de slotrit naar Geraardsbergen eindigde Colbrelli op korte achterstand van Mohoric als tweede, wat genoeg was om de eindzege op de eisen. Een kleine maand later zou hij met Parijs-Roubaix de grootste en laatste zege uit zijn carrière boeken.

Eindklassement Benelux Tour 2021

1. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) in 24u14m29s

2. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) op 29s

3. Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash) op 1m14s

4. Tim Wellens (Lotto Soudal) op 1m26s

5. Stefan Küng (Groupama-FDJ) op 1m28s

Parcours

De Renewi Tour duurt dit jaar slechts vijf dagen, van woensdag tot en met zondag. Vier van de vijf ritten worden in België verreden, slechts één in Nederland. Het verschil gaat waarschijnlijk gemaakt worden in de tweede en derde etappe. Rit twee betreft een tijdrit in het Zeeuwse Sluis, rit drie een exercitie door de Vlaamse Ardennen – met finish op de Vesten in Geraardsbergen. De slotetappe naar Bilzen bevat ook nog wat heuveltjes, maar moet voor veel snelle mannen te doen zijn.

Woensdag 23 augustus, Etappe 1: Blankenberge – Ardooie (182,9 km)

De eerste etappe van de Renewi Tour is een kleine 183 kilometer lang en gaat van Blankenberge, aan de kust, naar Ardooie. In die aankomstplaats moeten vijf lokale ronden van zo’n 16 kilometer afgelegd worden.

De rit kent geen noemenswaardige obstakels, maar toch kunnen ambitieuze renners al een slag slaan. De Groene Kilometer – de duurzame opvolger van de Gouden Kilometer – op achttien kilometer van de uiteindelijke finish bevat namelijk drie bonificatiesprints. Hier zijn steeds 3, 2 en 1 seconde(n) te verdienen. Het staat dus ook niet vast dat de eerste ritwinnaar ook de eerste groen-blauwe leiderstrui in ontvangst mag nemen.

Start: 12.50 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.15 uur

Donderdag 24 augustus, Etappe 2: Sluis – Sluis (ITT, 13,6 km)

Op dag twee zullen de klassementsrenners er echt moeten staan. De vestingstad Sluis – tegenwoordig een plaats met nog geen drieduizend inwoners, maar begin vijftiende eeuw de belangrijkste Bourgondische vloothaven – is dan namelijk start- en finishplaats van een 13,6 kilometer lange tijdrit. Het middenstuk van de chronoproef is redelijk technisch, maar voor de rest zijn er ook veel lange, rechte stukken. Voor hoogtemeters hoeven de renners niet te vrezen. De tijdrit is biljartvlak.

Start (eerste renner): 14.01 uur

Finish (laatste renner): rond 17.00 uur

Vrijdag 25 augustus, Etappe 3: Aalter – Geraardsbergen (171,2 km)

Vrijdag koninginnenritdag. Na een korte openingslus in de buurt van Aalter, gaat het vanuit die stad namelijk oostwaarts, naar de Vlaamse Ardennen. Het klimmen begint na zo’n zeventig kilometer, als de Edelareberg (1,3 km 4,2%) wacht. Daarna volgen bekende hellingen als de Leberg, de Berendries en Tenbosse. Met honderd kilometer in de benen komen de coureurs voor het eerst over de streep op de Vesten in Geraardsbergen. Daarna wacht nog een twee keer te verrijden ronde van zo’n 33 kilometer.

Het circuit begint met de oude finale van de Ronde van Vlaanderen: eerst de Muur van Geraardsbergen (1,2 km aan 7,3%), dan de Bosberg (0,7 km aan 6,8%). Tussen deze iconische beklimmingen zit in de tweede ronde ook nog een Groene Kilometer. Ná de Muur en de Bosberg volgt de Onkerzele Berg (1,7 km aan 3,8%). Vervolgens is het ongeveer tien kilometer wat vlakker, voordat de Denderoordstraat (0,6 km aan 7,5%) opdoemt. De top van deze kasseienklim ligt op vijf kilometer van de finish op de Vesten in Geraardsbergen, waar het ook nog stevig omhoog loopt.

Start: 12.50 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.15 uur

Zaterdag 26 augustus, Etappe 4: Beringen – Peer (179,4 km)

De voorlaatste etappe van de Renewi Tour speelt zich af in de Belgische provincie Limburg. De start is in Beringen, de finish in Peer. Op de route liggen geen hindernissen, maar er is uiteraard wel weer een Groene Kilometer. Indien de verschillen nog beperkt zijn na de tijdrit en etappe naar Geraardsbergen, zal er op vijftien kilometer van het einde nog een hevige strijd plaatsvinden. De coureurs zitten dan trouwens al in de laatste van vier lokale rondes van 18,2 kilometer.

Start: 13.00 uur

Finish: tussen 16.50 en 17.10 uur

Zondag 27 augustus, Etappe 5: Riemst – Bilzen (187,3 km)

Op zondag moeten de renners relatief vroeg uit de veren. De slotrit van Reimst naar Bilzen start al om kwart voor elf. De etappe bevat slechts vier verschillende hellingen, maar deze moeten allen wel meerdere keren beklommen worden. De Côte de Hallembaye (1 km aan 4,9%) en de Côte de Wonck (0,6 km aan 7%), in de provincie Luik, liggen elk drie keer op de route. Dat geldt ook voor de Slingerberg (0,6 km aan 7,8%), die zich in Belgisch Limburg bevindt en dus niet verward moet worden met de Slingerberg in Nederlands Limburg.

De Keiberg (0,4 km aan 6,8%) staat vier keer op het menu en is ook de laatste helling van de dag. Op vier kilometer van het einde wordt de top voor de laatste keer gerond. In 2021 zat de Keiberg, samen met de qua zwaarte vergelijkbare Lenteberg, ook in de vijfde etappe van de (toen nog) Benelux Tour. Destijds eindigde de etappe in een massasprint en ging Caleb Ewan met de zege lopen. Wel was het peloton uitgedund tot zo’n veertig, vijftig renners.

Start: 10.45 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.15 uur

Favorieten

Ondanks dat de Renewi Tour dit jaar overlapt met de Vuelta a España, kan de organisatie rekenen op een sterk deelnemersveld. Vooral het aantal topsprinters aan het vertrek is niet mis. Maar later meer over de snelle mannen, eerst de klassementsrenners. De eerste naam die we opschrijven is die van Matej Mohoric. De Sloveen is in topvorm getuige zijn zege in de Ronde van Polen. Hij heeft het WK in Glasgow laten schieten om zich voor te bereiden op de koersen die hem wél liggen, zoals de Renewi Tour.

Dat Mohoric hier goed uit de voeten kan, heeft hij in het verleden al bewezen. In 2018 ging hij met de eindzege aan de haal en in 2021 was hij runner-up. Dat laatste jaar won hij bovendien de rit naar Geraardsbergen, die dit jaar (weliswaar in iets andere vorm) weer in het parcours zit. Wel zal Mohoric het in deze etappe moeten doen, want een rit door de echte Ardennen is er ditmaal niet en in de tijdrit moet hij wellicht wat tijd inleveren.

Op Kasper Asgreen bijvoorbeeld, de Deens kampioen tegen de klok. De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2021 kan ook toeslaan in de etappe over de Muur van Geraardsbergen en de Bosberg, wat hem een van de topfavorieten voor de eindzege maakt. Op het WK op de weg noteerde Asgreen overigens wel een DNF, maar nadien reed hij nog een degelijke tijdrit. Veertiende. De vorm die hem in de Tour een etappezege opleverde, zal dus nog niet weg zijn. Met Yves Lampaertheeft Soudal Quick-Step nog een gevaarlijke klant in huis.

De Belgen hebben meer kanshebbers. Zo is er Tim Wellens, die de Eneco Tour – een voorloper van de Renewi Tour – in 2014 en 2015 won. Zijn laatste eindzege is alweer een tijdje geleden, maar in de tussentijd werd hij ook nog tweede (2017), derde (2018), derde (2019) en vierde (2021). Kortom: Wellens staat er altijd in deze wedstrijd, of die nou Eneco Tour, BinckBank Tour of Benelux Tour heet. Nadat hij lang uit de roulatie was door een val in de Ronde van Vlaanderen, lijkt hij nu klaar om ook te scoren in de Renewi Tour. Zijn vijfde plaats in de tijdrit van de Ronde van Polen doet vermoeden dat Wellens fris is en weer over goede benen begint te beschikken.

Iemand waarvan we niet alleen vermoeden, maar weten dat hij momenteel over goede benen beschikt, is Alberto Bettiol. De Italiaan van EF Education-EasyPost viel al op in de Clásica San Sebastián en bevestigde daarna op het WK in Glasgow. Dat het Vlaamse werk Bettiol ligt, weten we. En met zijn huidige vorm kan hij ook zeker een knappe tijdrit voor de dag leggen. Houd hem dus maar in de gaten.

Ook goed op het WK: Jasper Stuyven. De Leuvenaar werd zesde in Glasgow, en dat nadat hij het nodige werk had verricht voor de Belgische ploeg. In de Renewi Tour zal hij weer voluit voor eigen kansen mogen rijden. Lidl-Trek heeft met Thibau Nys nog een outsider, maar met de tijdrit lijkt het parcours meer op maat van Stuyven, die nog vijfde werd in de chronoproef van de Ronde van België.

Ooit was Victor Campenaerts een pure tijdrijder, tegenwoordig niet meer. Hij is veel meer geworden dan dat. De 31-jarige Belg is een renner die de koers maakt en ook koersen af kan maken. Ongetwijfeld zal hij zich ook in de Renewi Tour weer smijten en als hij er vol voor gaat, zal hij ongetwijfeld ook gewoon een toptijdrit afleggen in Sluis. Met zijn optreden in de Tour de France en zijn overwinning in de Druivenkoers bewees Campenaerts alvast dat de conditie op punt is.

Over vorm gesproken! De nog maar 19-jarige Joshua Tarling veroverde op het WK in Glasgow brons in de individuele tijdrit. Niet bij de beloften, maar bij de grote jongens. Schrijf de Brit dus ook maar op voor de tijdrit in de Renewi Tour. Of hij de dag erna ook kan wedijveren met de besten in de Vlaamse Ardennen-rit, is afwachten. Tarling heeft zich in zijn schamele acht maanden bij de profs nog niet kunnen bewijzen op dergelijk terrein. Maar aan zijn motor zal het zeker niet liggen.

De laatste ster geven we aan Matteo Trentin, van wie we wel weten dat de Vlaamse hellingen en keien hem liggen. De 34-jarige Italiaan was ook goed op dreef op het WK in Glasgow, tot hij ten val kwam. In de Renewi Tour zal hij er ongetwijfeld weer staan. Trentin is namelijk een van die renners die altijd goed presteert in het najaar. Met ook nog Wellens in de gelederen kan UAE Emirates het bovendien tactisch spelen.

Tot slot, noemen we ook nog de namen van Tobias Foss (Jumbo-Visma), Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step) Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Rune Herregodts (Intermarché-Circus-Wanty), Brent Van Moer, Florian Vermeersch (Lotto Dstny), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Greg Van Avermaet en Oliver Naesen (AG2R Citroën).

De definitieve startlijst is op het moment van publiceren nog niet bekend. Het kan zijn dat er later nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Sprinters

Zoals gezegd, staan er de nodige topsprinters aan het vertrek van de Renewi Tour. Dat is niet zo verwonderlijk, want de snelle mannen krijgen relatief veel kansen. Maar liefst drie van de vijf etappes kunnen in een massasprint eindigen. Wordt Jasper Philipsen, die in de Tour de France vier etappes won, ook hier de grote slokop?

De concurrentie komt vooral uit de Lage Landen. Met Olav Kooij, Dylan Groenewegen, Tim Merlier, Jordi Meeus en Arnaud De Lie staan bijna alle grote Belgische en Nederlandse sprinters woensdag aan de start in Blankenberge. Eigenlijk ontbreekt enkel Fabio Jakobsen. Arnaud Démare (Arkéa-Samsic), Cees Bol (Astana Qazaqstan), Sam Welsford (Team dsm-firmenich), Elia Viviani (INEOS Grenadiers), Milan Fretin (Flanders-Baloise) en Giacomo Nizzolo (Israel-Premier Tech) zijn wel van de partij.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Matej Mohoric

*** Kasper Asgreen, Alberto Bettiol

** Tim Wellens, Yves Lampaert, Jasper Stuyven

* Joshua Tarling, Victor Campenaerts, Matteo Trentin, Thibau Nys

Website organisatie

Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Woensdag blijft het zeker droog, maar de dagen erna neemt de kans op neerslag toe in Nederland en België. De maximum temperaturen komen in het weekend ook niet meer boven de 20 graden Celsius uit. Wel zal de zon zich elke dag wel even laten zien. De wind lijkt – vooralsnog – geen bepalende rol te gaan spelen.

De Renewi Tour is dagelijks live te volgen op Eurosport 1 en de online kanalen van Eurosport, Discovery en GCN. De meeste ritten zijn vanaf 15.00 uur te zijn. Houd voor de precieze uitzendtijden onze tv-gids Wielrennen op TV in de gaten.