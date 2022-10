Zestien ploegen vragen Women’s WorldTeam-licentie aan

De UCI maakte woensdag niet alleen bekend welke ploegen een gooi doen naar een WorldTeam- of ProTeam-licentie. Ook zijn de aanvragen binnen voor een Women’s WorldTeam-licentie. Zestien teams hebben de benodigde documenten aangeleverd om deel uit te maken van het hoogste niveau: de limiet op het aantal ploegen met een Women’s WorldTour-licentie is gesteld op vijftien.

De Women’s WorldTour zag in 2016 het levenslicht. Eind 2019 werden de eerste acht Women’s WorldTour-licenties uitgedeeld. Intussen staat de teller op liefst veertien ploegen: Liv Racing-Xstra, Jumbo-Visma, SD Worx, Team DSM, Movistar, UAE Team ADQ, Canyon-SRAM, FDJ-Suez-Futuroscope, BikeExchange-Jayco, Trek-Segafredo, Human Powered Health, Roland Cogeas Edelweiss Squad, Uno-X en EF Education-TIBCO-SVB.

Deze licenties zijn geldig tot eind 2023. Dertien ploegen die momenteel in het bezit zijn van een Women’s WorldTeam-licentie willen hun WorldTeam-status verlengen. Human Powered Health ontbreekt voorlopig in de lijst, maar de UCI benadrukt dat teams tot het einde van de registratieprocedure de kans hebben om de benodigde papieren nog in te leveren.

Plantur-Pura

Verder zijn er nog drie continentale ploegen die graag de stap zouden willen maken naar het hoogste niveau. Het gaat om Plantur-Pura (bij de UCI bekend onder de naam Ciclismo Mundial), Ceratizit-WNT en AG Insurance-NXTG. Het Britse Le Col-Wahoo flirtte openlijk met de Women’s WorldTour, maar past voorlopig. Ook de Italiaanse formatie Valcar-Travel & Service, de eerste continentale ploeg in het klassement, heeft geen aanvraag ingediend.

In de eerste helft van december bepaalt de licentiecommissie van de UCI of ploegen aanspraak maken op hun aangevraagde licentie.

De Women’s WorldTeam-licenties zijn overigens nog maar één seizoen geldig, want na het seizoen 2023 vervallen alle licenties. En opnieuw zal de WorldRanking een doorslaggevende rol gaan spelen bij gelijke geschiktheid van teams. Het puntentotaal over 2022 en 2023 zal beslissen welke ploegen zich in 2024 en 2025 WorldTour-teams mogen noemen. Vanaf 2026 worden licenties steeds voor drie jaar uitgeven. Ploegen die een Women’s WorldTeam-licentie aanvragen voor 2023

AG Insurance-NXTG

Canyon-SRAM

Ceratizit-WNT

Ciclismo Mundial/Plantur Pura

EF Education-TIBCO-SVB

FDJ-SUEZ

GreenEDGE-Cycling

Israel Premier Tech Roland

Liv Racing Xstra

Movistar Team Women

Team DSM

Jumbo-Visma

Team SD Worx

Trek-Segafredo

UAE Team ADQ

Uno-X