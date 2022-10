Plantur-Pura bijna zeker van felbegeerde laatste plekje in Women’s WorldTour

Philip Roodhooft bevestigde gisteren dat een WorldTour-licentie is aangevraagd voor vrouwenploeg Plantur-Pura: “We denken dat dit past in de evolutie van de ploeg, aangezien we al in 2020 zijn opgestart met een duidelijke visie om jaar na jaar te groeien.” En de kans is zeer groot dat we de Belgische formatie volgend jaar in de topdivisie zullen zien…

De Women’s WorldTour zag in 2016 het levenslicht. Eind 2019 werden de eerste acht Women’s WorldTour-licenties uitgedeeld. Intussen staat de teller op liefst veertien ploegen: Liv Racing-Xstra, Jumbo-Visma, SD Worx, Team DSM, Movistar, UAE Team ADQ, Canyon-SRAM, FDJ-Suez-Futuroscope, BikeExchange-Jayco, Trek-Segafredo, Human Powered Health, Roland Cogeas Edelweiss Squad, Uno-X en EF Education-Tibco-SVB. Deze licenties zijn geldig tot eind 2023.

Na het huidige wielerseizoen kan daar volgens de reglementen van de Internationale Wielerunie nog maar één ploeg bijkomen. De limiet op het aantal ploegen met een Women’s WorldTour-licentie is namelijk gesteld op vijftien. En dat terwijl er meerdere ploegen zijn die de stap graag zouden willen maken. Zo hebben naast Plantur-Pura ook Ceratizit-WNT en AG Insurance-NXTG publiekelijk aangegeven een aanvraag in te dienen. En dan is er nog een ploeg als Le Col-Wahoo die ook flirt met de Women’s WorldTour. Kortom: Drummen geblazen.

Om een Women’s WorldTeam te kunnen worden, moet je aan heel wat voorwaarden voldoen. De UCI heeft een karrenvracht aan eisen op administratief, financieel, ethisch en organisatorisch gebied waar zowel kandidaat-ploegen als huidige teams op worden getoetst. Denk aan zaken als bankgaranties, deugdelijke contracten, een minimaal aantal stafleden onder contract hebben staan, de hele santenkraam. De licentiecommissie van de UCI buigt zich over alles en velt uiteindelijk een oordeel. Een heel proces, waar we jaarlijks via een communiqué het eindresultaat van zien.

Punten prevaleren

Tenzij er WorldTour-teams zijn die niet aan de eisen kunnen voldoen, zijn deze ploegen voor komend seizoen al zeker van hun plekje. Dat gebeurt natuurlijk nog best eens, maar als we er gemakshalve vanuit gaan dat dit niet het geval is, houden we nog ruimte over voor één nieuwe licentiehouder. Als daar na toetsing van de licentiecommissie nog altijd meerdere gegadigden voor zijn, gaat de WorldTour-status volgens regel 2.13.041 naar de ploeg die het hoogst staat in de WorldRanking van het voorgaande seizoen.

Voor deze rangschikking tellen de beste acht rensters van de ploeg mee. In de meest recente versie vinden we Plantur-Pura terug op plaats twaalf, boven de WorldTeams Liv Racing-Xstra, Roland Cogeas Edelweiss en Human Powered Health, maar bovenal ook boven enkele directe concurrenten voor promotie.

UCI WorldRanking Teams per 4 oktober

1. SD Worx — 10693,01

2. Trek-Segafredo — 10030,65

3. Team DSM — 9869,33

4. FDJ-Suez-Futuroscope — 8891,33

5. Movistar — 8175,98

6. Canyon-SRAM — 6789,67

7. Valcar-Travel & Service — 5660

8. UAE Team ADQ — 5456

9. BikeExchange-Jayco — 4703,69

11. EF Education-Tibco-SVB — 2654,01

12. Plantur-Pura — 2469,33

13. Liv Racing-Xstra — 2428

14. Ceratizit-WNT — 2304,66

15. Le Col-Wahoo — 2254

16. Parkhotel Valkenburg — 2167

17. ATOM Deweloper Posciellux.pl Wrocław — 1569

18. AG Insurance-NXTG — 1355

19. Roland Cogeas Edelweiss Squad — 1261,8

19. Coop-Hitec — 1233

19. Human Powered Health — 889

De kwestie Valcar-Travel & Service

Wie goed kijkt naar de bovenstaande rangschikking kan zich ongetwijfeld vinden in deze opmerking van Philip Roodhooft: “Er is nog maar één plaats voor 2023. Momenteel zijn we slechts de tweede continentale ploeg in het klassement en we kunnen niet meer op de eerste plaats komen.”

Plantur-Pura doet het keurig, want met 2469,33 punten is het de tweede continentale ploeg. Echter pakte Silvia Persico in haar eentje al bijna net zoveel punten als heel de Belgische equipe. Valcar-Travel & Service komt dankzij seizoensrevelatie Persico, maar ook rensters als Chiara Consonni en Ilaria Sanguineti, op 5660 punten. Meer dan het dubbele. Mocht de Italiaanse ploeg dus een succesvolle aanvraag indienen, dan zou er geen twijfel bestaan welke ploeg er met de laatste plek in de Women’s WorldTour gaat lopen.

Niets wijst er echter op dat Valcar dit gaat doen. Er doen vele geruchten de ronde over het voortbestaan van de ploeg, maar ploegeigenaar Valentino Villa liet eind augustus in gesprek met BiciPro weten dat de toekomst van de ploeg niet in de WorldTour ligt. Hiervan getuige ook het vertrek van Consonni, Persico, ploegleider Davide Arzeni, Eleonora Camilla Gasparrini, Olivia Baril (allemaal naar UAE Team ADQ) en Ilaria Sanguineti (Trek-Segafredo). Zeker in de wielrennerij is een konijn uit de een of andere hoge hoed nooit helemaal uit te sluiten, maar die kans lijkt vrijwel nihil.

Strijd om de laatste punten

Kortom: Plantur-Pura staat er voorlopig prima voor. Zeker als we bedenken dat de formatie in Binche-Chimay-Binche opnieuw flink wat punten sprokkelde. Christina Schweinberger werd vierde en pakte daarmee 60 punten, Sanne Cant pakte er 50 met haar vijfde plaats. Ook de achtste plaats van Julie Van De Velde (30 punten) en de elfde plek van Marthe Truyen (15) tellen mee. 155 punten in totaal, niet verkeerd.

En dat terwijl Ceratizit-WNT de laatste tijd maar mondjesmaat punten vergaart. Ook in de Tre Valli Varesine zat er niet meer in dan een twintigste plaats van Marta Lach, oftewel slechts drie schamele puntjes. Het verschil tussen de twee teams is nu 316,67 punten in het voordeel van Plantur-Pura. Opmerkelijk, want begin augustus stond Ceratizit-WNT er nog bijna 300 voor…

UCI WorldRanking Teams na Binche-Chimay-Binche en Tre Valli Varesine

Plantur-Pura — 2624,33

Le Col-Wahoo — 2339

Ceratizit-WNT — 2307,66

Door de 85 punten die Marjolein van ’t Geloof met haar tweede plaats in Binche pakte, wipt Le Col-Wahoo zelfs over de Duitse concurrent heen. Nadeel voor deze ploeg is weer dat de Belgische 1.1-wedstrijd hun seizoensafsluiter was, terwijl we Plantur-Pura en Ceratizit-WNT nog gaan zien in de Ronde van Romandië. Zelfs als we aannemen dat Le Col-Wahoo een aanvraag heeft ingediend bij de licentiecommissie (wat niet is bevestigd), dan nog zullen ze op basis van de WorldRanking kansloos zijn voor het laatste plekje.

Via de Chrono des Nations (1.1) is er eventueel nog een mogelijke route, maar dan moeten ze in deze Franse tijdrit enorm goed scoren. Het liefst met vier bij de eerste vijf, ervan uitgaande dat de concurrentie in Zwitserland geen punten haalt. Daar zullen ze een hele kluif aan hebben.

Nee, ook Le Col-Wahoo kunnen we de facto afschrijven. Hetzelfde gold eerder al voor AG Insurance-NXTG, daarvoor is hun achterstand op de concurrentie simpelweg te groot. Rest er nog de strijd tussen Ceratizit-WNT en Plantur-Pura. In het geval van nood kunnen beide ploegen op 16 oktober ook nog aantreden in de Chrono des Nations, maar waarschijnlijker is dat de strijd al definitief wordt beslist in de Ronde van Romandië.

De allereerste vrouweneditie is een driedaagse van 7 tot en met 9 oktober met voor ieder wat wils: de openingsrit is er een met diverse nijdige hellingen en aankomst in Lausanne. Etappe twee is de koninginnenrit met aankomst op Thyon 2000, een klim van een slordige 17 kilometer. De slotrit, met aankomst in Genève, lijkt het meest geschikt voor de sprinters. Drie dagen lang vallen er nog zeer veel punten te rapen. Winst in het eindklassement levert bijvoorbeeld 400 punten op voor de WorldRanking, terwijl er 50 punten klaarliggen voor etappewinst.

WWT eindklassement: 400 – 320 – 260 – 220 – 180 – 140 – 120 – 100 – 80 – 68 – 56 – 48 – 40 – 32 – 28 – 24 (plek 16 t/m 20) – 16 (plek 21 t/m 30) – 8 (plek 31 t/m 40)

WWT etappe: 50 – 40 – 30 – 25 – 20 – 18 – 15 – 10 – 8 – 6

WWT dragen leiderstrui: 8 (per etappe)

1.1: 125 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 35 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 (plek 13 t/m 15) – 3 (plek 16 t/m 25)

Om veel punten te grijpen in de laatste Women’s WorldTour-wedstrijd van het seizoen, is het zaak om goed te kunnen klimmen. En ook daarin heeft Plantur-Pura de beste papieren met rensters als Justine Ghekiere, Julie Van De Velde en Yara Kastelijn op het startformulier. Het is niet dat ze het eindklassement zomaar even naar zich toe zullen trekken, maar zeker is dat ze meer bedreven zijn in het betere klimwerk dan de rensters van Ceratizit-WNT. En dat terwijl die ploeg juist nog een flinke achterstand heeft goed te maken.

De Tour of Chongming Island (13-15 oktober) en de Tour of Guangxi (18 oktober) vormden nog een laatste reële mogelijkheid voor Ceratizit-WNT om Plantur-Pura te passeren. In deze twee WorldTour-wedstrijden had de ploeg wellicht nog heel wat punten kunnen rapen, maar door beide Chinese wedstrijden ging afgelopen zomer al een streep. Lang verhaal kort: er is klein wonder nodig wil de Duitse ploeg nog als tweede continentale ploeg eindigen.

“We zullen zien waar we eindigen”, zegt Roodhooft nog. “Wat de uitkomst ook is, het is nu al duidelijk dat we in 2022 weer een flinke stap hebben gezet, en dat is het belangrijkste. Dat hebben we gedaan dankzij enkele veranderingen die we hebben doorgevoerd na een nogal teleurstellend 2021. Maar laat het duidelijk zijn: als de kans zich voordoet, pakken we die met beide handen aan.”

En dat is precies waar de ploeg mee bezig is. We moeten de huid niet verkopen voordat de beer geschoten is, maar op basis van het sportieve kan het eigenlijk bijna niet meer mis voor Plantur-Pura. Als de papierwinkel ook in orde blijkt, lijkt het er sterk op dat we voor het eerst een Belgische ploeg in de Women’s WorldTour mogen verwelkomen.

Na 2023

Zoals gezegd: de licentie is maar één seizoen geldig. Want na het seizoen 2023 vervallen alle licenties. En opnieuw zal de WorldRanking een doorslaggevende rol gaan spelen bij gelijke geschiktheid van teams. Het puntentotaal over 2022 en 2023 zal beslissen welke ploegen zich in 2024 en 2025 WorldTour-teams mogen noemen. Vanaf 2026 worden licenties steeds voor drie jaar uitgeven.

Ploegen die dus na volgend seizoen onderdeel uit willen maken van de WorldTour, kunnen dus beter maar gaan scoren. Dat betekent dat er werk aan de winkel is voor teams als Human Powered Health, Uno-X en Roland Cogeas Edelweiss Squad. Helemaal als je bedenkt dat een ploeg als AG Insurance-NXTG zich voor 2023 heeft weten te versterken met Ashleigh Moolman-Pasio, Maaike Boogaard, Nicole Steigenga, Lotta Henttala en Romy Kasper. Rensters die punten kunnen pakken.

Vooral Moolman-Pasio staat normaliter garant voor een flinke lading broodnodige punten. Dit jaar pakte de Zuid-Afrikaanse in haar eentje er bijvoorbeeld al 1386, meer dan het ploegentotaal van zowel Human Powered Health, Uno-X als Roland Cogeas Edelweiss Squad. Kortom: ook voor de ploeg van Natascha Knaven-den Ouden lijkt de weg naar de Women’s WorldTour open te liggen, al moeten ze er misschien een jaartje langer op wachten…