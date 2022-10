Mannenploeg Uno-X vraagt WorldTeam-licentie aan, ploeg-Ryder wil ProTeam worden

De mannenploeg van Uno-X doet een gooi naar een WorldTeam-licentie voor 2023. De UCI heeft bekendgemaakt dat de Noorse formatie alle benodigde documenten heeft aangeleverd om deel uit te maken van het hoogste niveau. In totaal zijn er 21 teams die een WorldTeam-licentie hebben aangevraagd.

Het lijkt een kansloze missie voor Uno-X te worden om in 2023 al deel uit te maken van de WorldTour in het wielrennen. De UCI deelt deze winter achttien WorldTeam-licenties uit. Dat zal gebeuren aan de achttien ploegen die de meeste punten hebben gescoord in 2020, 2021 en 2022, volgens het veelbesproken promotie-degradatiesysteem. Mits deze ploegen voldoen aan alle criteria die de licentiecommissie van de UCI stelt aan een ploeg van het hoogste niveau.

Inmiddels is bekend dat Lotto Soudal en Israel-Premier Tech degraderen uit de WorldTour. Hun plekken worden naar alle waarschijnlijkheid ingenomen door Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic. Alle vier de ploegen hebben een WorldTeam-licentie aangevraagd, maar op sportieve gronden krijgen Alpecin-Deceuninck en Arkéa-Samsic voorrang. Als een team niet voldoet aan de UCI-eisen, dan is Lotto Soudal de eerste in de rij om die plek in te nemen.

Van de 21 ploegen in die een WorldTeam-licentie hebben aangevraagd, is Uno-X de laagst geplaatste ploeg, nog onder Lotto Soudal en Israel-Premier Tech. De verwachting is dat die drie ploegen in 2023 zullen uitkomen op een ProTeam-licentie. In de eerste helft van december bepaalt de licentiecommissie van de UCI of ploegen aanspraak maken op hun aangevraagde licentie.

Ploegen die een WorldTeam-licentie aanvragen

AG2R Citroën

Alpecin-Deceuninck

Arkéa-Samsic

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

Cofidis

EF Education-EasyPost

GreenEDGE Cycling

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché

Israel-Premier Tech

Jumbo-Visma

Lotto Dstny

Movistar

Soudal-Quick-Step

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates

Uno-X

De UCI heeft ook bekendgemaakt welke veertien ploegen een ProTeam-licentie hebben aangevraagd. De meest opvallende naam daarbij is Q36.5 Pro Cycling Team. Dat is de wielerploeg van manager Doug Ryder, die in het verleden een grote rol speelde bij Dimension Data en Qhubeka-NextHash. Op basis van de ingeschreven naam, mag aangenomen worden dat het Italiaanse wielerkledingmerk Q36.5 als hoofdsponsor zal optreden.

Bolton Equities Black Spoke, Corratec en Tudor waren in 2022 nog continentale ploegen, maar hopen in 2023 op een ProTeam-licentie. De Tudor-ploeg springt daarbij in het oog, omdat het oud-wielrenner Fabian Cancellara als grote man heeft binnen de structuur van de ploeg.

Enkele ProTeams van 2022 ontbreken in de lijst, zoals B&B Hotels-KTM, Drone Hopper-Androni Giocattoli, Gazprom-Rusvelo en Human Powered Health. Die ploegen hadden op 17 oktober (nog) niet de juiste documenten aangeleverd. De UCI benadrukt dat die teams tot het einde van de registratieprocedure de kans hebben om de benodigde papieren nog in te leveren.

In de eerste helft van december bepaalt de licentiecommissie van de UCI of ploegen aanspraak maken op hun aangevraagde licentie.

Ploegen die een ProTeam-licentie aanvragen

Bingoal WB

Bolton Equities Black Spoke

Burgos BH

Caja Rural-Seguros RGA

Corratec

EOLO-Kometa

Equipo Kern Pharma

Euskaltel-Euskadi

Green Project-Bardiani CSF-Faizanè

Q36.5 Pro Cycling Team

Flanders-Baloise

Novo Nordisk

TotalEnergies

Tudor