Jumbo-Visma: “Heel dicht bij overeenkomst met Wout van Aert”

Jumbo-Visma is heel dicht bij een contractverlenging met Wout van Aert. Dat heeft Ton van Veen, CFO van Jumbo Supermarkten, tijdens een digitale nieuwjaarsbijeenkomst van het bedrijf voor alle winkel- en kantoormedewerkers bevestigd.

“We hebben een belangrijke ambassadeur in België”, zegt Van Veen tijdens de bijeenkomst. “Wout van Aert wordt door de Belgen op handen gedragen. Ik kan verklappen dat we met de Jumbo-Visma-wielerploeg in gesprek zijn om zijn contract te verlengen. Hij heeft nog een verbintenis voor dit jaar, maar we willen hem langer aan ons verbinden. Die onderhandelingen zien er héél goed uit. Dat gaan we de komende dagen ook horen en daar zijn we heel blij mee.”

“Wout van Aert is voor ons heel belangrijk voor het opbouwen van naamsbekendheid in België. En het laden van het Jumbo-merk in België”, vervolgt Van Veen.

Dat België belangrijk is voor Jumbo, werd duidelijk tijdens het gesprek. Er werd uitgebreid gesproken over het succes van de opening van acht supermarkten in België, die allemaal boven verwachting goed draaien. Het bedrijf is hongerig om meer vestigingen in België te openen. Zo staat voor dit jaar al de opening van tien winkels op de planning.

Groene trui

Wout van Aert heeft nog een contract bij Jumbo-Visma tot eind 2021. De Belg heeft het bij de Nederlandse formatie naar zijn zin en liet de afgelopen maanden geregeld weten dat hij zijn contract graag zou openbreken. Er werd de laatste weken vooral gesproken over zijn ambities in de komende jaren. In welke mate past bijvoorbeeld zijn droom om de groene trui in de Tour de France te winnen, wanneer de ambitie van de ploeg is om de gele trui naar Parijs te brengen? Daar is nu kennelijk dus een overeenkomst over bereikt.

Jumbo-Visma moet waarschijnlijk diep in de buidel tasten om Van Aert langer aan de ploeg te verbinden. Na zijn superseizoen hangt er een ander prijskaartje om de nek van Van Aert. Zo won hij in dit corona-seizoen Milaan-San Remo, Strade Bianche, twee ritten in de Tour de France, een etappe in het Critérium du Dauphiné en het BK tijdrijden. Hij werd ook nog eens tweede op het WK op de weg, het WK tijdrijden en in de Ronde van Vlaanderen. In België werd hij op 31 december uitgeroepen tot Belg van het Jaar, wat zeker in het corona-jaar 2020 een heel bijzondere uitverkiezing is.

Van Aert mag in de internationale wielersport dan ook dé renner van 2020 worden genoemd. Talrijke ploegen toonden de afgelopen periode interesse in hem. INEOS Grenadiers opende tijdens de afgelopen Tour de France reeds de gesprekken met zijn zaakwaarnemer Jef Van den Bosch. Uiteindelijk heeft Van Aert gekozen om zijn huidige ploeg trouw te blijven.