Wout van Aert: “Niet gediscussieerd over wie mocht winnen”

Wout van Aert won vandaag de E3 Saxo Bank Classic, nadat hij lange tijd voorop reed met Christophe Laporte, zijn ploeggenoot bij Jumbo-Visma. Laatstgenoemde gunde zijn kopman de zege. “Het was vandaag een fantastische ploegprestatie”, zegt de Belgisch kampioen in het flash-interview na afloop.

“Ik heb er geen woorden voor. We verloren Tosh (Van der Sande, red.) al in het begin, maar we wisten waar we vooraan moesten zitten en hadden altijd het overwicht in de koers. We hebben het fantastisch uitgespeeld”, aldus Van Aert. “Ik moet iedereen bedanken om ons, Christophe en mijzelf, perfect af te zetten in de finale. Ook Christophe moet ik bedanken, omdat hij mij de overwinning gaf. Het betekent heel veel om deze grote klassieker in Vlaanderen te winnen.”

Geen discussie

Waren er twijfels over wie er uiteindelijk als eerste over de streep zou komen, Van Aert of Laporte? “Nee, we hebben niet gediscussieerd over wie er mocht winnen. Er komen nog veel wedstrijden, wat ongetwijfeld nog tot meer moeilijke situaties gaat leiden met misschien nog meer mannen van de ploeg om ons heen. Laporte of iemand anders gaat zijn kans ook nog krijgen.”

Van Aert maakte op de Paterberg het verschil: alleen Laporte kon hem hier volgen. “Uiteraard moesten we daarna eerst vechten om een comfortabele voorsprong te verwerven. Ik wist dat we, als we met twee over de Karnemelkbeekstraat konden raken, ze daarachter op een bepaald punt toch zouden gaan twijfelen. Vanaf daar was het een klein beetje genieten, maar toch ook nog heel hard trappen.”

Ronde van Vlaanderen

Hoewel het niet al te hard waaide, werd het vandaag een zware koers, erkent ook Van Aert. “Het duurde heel lang voordat er een vlucht tot stand kwam. En toen er een kopgroep weg was, waren er allemaal sterke jongens mee. Die namen zeggen genoeg. Dus we moesten ook snel beginnen rijden in het peloton om hen niet teveel voorsprong te geven. Zoals altijd in de E3, was het een finale van honderd kilometer, en dat eist zijn tol. Soms is het even lastig als een monument van 250 kilometer.”

Volgende week zondag staat er zo’n monument op het programma, de Ronde van Vlaanderen. “Na de Omloop zeiden ze dat nog nooit iemand de dubbel Omloop-De Ronde heeft gedaan, maar bij de E3 is dat anders denk ik. Als ik toch in lijstjes mag geloven, dan heel graag”, lacht Van Aert. “Dit is een fantastische uitgangspositie. Anderzijds komen er ook nog sterke jongens bij volgende week”, wijst de kopman van Jumbo-Visma op onder andere Mathieu van der Poel.