Tosh Van der Sande loopt elleboogbreuk op in E3 Saxo Bank Classic

Tosh Van der Sande, een van de belangrijke helpers van Wout van Aert, heeft een breuk in zijn elleboog opgelopen bij zijn val in de E3 Saxo Bank Classic. Dat bevestigde zijn ploeg Jumbo-Visma aan WielerFlits.

Van der Sande kwam in de eerste uren van de Vlaamse klassieker ten val. De 31-jarige renner had na zijn val last van zijn elleboog en uit nader onderzoek bleek dat hij een breuk in het gewricht had opgelopen, bevestigde de ploeg.

Van der Sande zette in de voorbije winter de stap van Lotto Soudal naar Jumbo-Visma, waar hij de klassieke kern rond Wout van Aert moest gaan versterken. Daarnaast heeft hij zijn waarde in de leadout van een sprinttrein.