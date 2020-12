Wout van Aert maakt sprong op veldritranglijst, Mathieu van der Poel zakt

Mathieu van der Poel is op de veldritranglijst van de UCI gezakt naar de vijfde plaats. De wereldkampioen kwam niet in actie in Kortrijk en Tábor en zag daardoor Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout, die wel punten pakten, passeren. Goed nieuws voor Wout van Aert: hij is van plek 32 naar 19 geklommen.

Van Aert keerde afgelopen weekend terug in het veld en behaalde twee derde plaatsen. Dat levert de kopman van Jumbo-Visma de nodige punten op, wat hem nu op de negentiende plaats brengt van de UCI-ranking. Het grote voordeel voor Van Aert? Hij kan een rij opschuiven in de startorde van de eerstvolgende cross die hij rijdt.

Van der Poel raakt de laatste weken alleen maar punten kwijt, omdat hij vorig jaar behaalde punten niet verdedigt. Met 1940 punten is hij nu vijfde. Pas op 12 december, als de wereldkampioen in Antwerpen zijn entree maakt in de cross, kan hij weer punten verdienen. Toon Aerts gaat aan de leiding in het klassement, kort gevolgd door Eli Iserbyt.

De UCI besliste onlangs dat de ranglijst anders wordt bijgehouden in verband met de coronacrisis. Crossen die vanwege de coronasituatie afgelast zijn, behouden hun punten uit het seizoen 2019-2020.

UCI-veldritranglijst mannen (1 december 2020)

1. Toon Aerts – 2566 punten

2. Eli Iserbyt – 2551 punten

3. Laurens Sweeck – 2039 punten

4. Michael Vanthourenhout – 1966 punten

5. Mathieu van der Poel – 1940 punten

6. Lars van der Haar – 1687 punten

7. Quinten Hermans – 1437 punten

8. Corné van Kessel – 1420 punten

9. Tom Pidcock – 1213 punten

10. Felipe Orts – 1026 punten

19. Wout van Aert – 695 punten

Bij de vrouwen zijn er weinig wijzigingen in de top van het klassement. Ceylin del Carmen Alvarado staat ruim aan kop, gevolgd door Annemarie Worst. Ruim daarachter is Lucinda Brand de nummer drie. Onderin de top-10 is wel wat gewijzigd: Inge van der Heijden is ten koste van Lucia Gonzalez naar de elfde plaats gezakt.

Denise Betsema is zich ondertussen op aan het werken. Na twee podiumplaatsen in Kortrijk en Tábor is ze geklommen van de 22ste naar de negentiende plaats in de UCI-ranking. Net als voor Van Aert geldt ook voor Betsema dat dit invloed gaat hebben op haar startpositie in de komende veldritten. Kata Blanka Vas heeft een sprong naar de 22ste plek gemaakt.

UCI-veldritranglijst vrouwen (1 december 2020)

1. Ceylin del Carmen Alvarado – 2842 punten

2. Annemarie Worst – 2604 punten

3. Lucinda Brand – 1880 punten

4. Maghalie Rochette – 1521 punten

5. Yara Kastelijn – 1304 punten

6. Sanne Cant – 1212 punten

7. Rebecca Fahringer – 1122 punten

8. Katerina Nash – 1090 punten

9. Katie Compton – 1065 punten

10. Lucia Gonzalez – 1045 punten

19. Denise Betsema – 864 punten