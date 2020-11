UCI wijzigt regels: afgelaste veldritten behouden punten tot einde seizoen

De UCI heeft vanwege de coronacrisis wijzigingen doorgevoerd in het reglement rondom de veldritranglijsten. De belangrijkste verandering is dat veldritten die afgelast zijn vanwege corona hun UCI-punten uit de vorige winter behouden tot het eind van het huidige seizoen.

Dit geldt vanaf 17 november 2020 voor de ranglijsten voor elite mannen en vrouwen, blijkt uit een speciaal reglement dat op de website van de UCI staat.

Het voorbeeld dat gegeven wordt: de punten voor het EK veldrijden 2019 zijn vervallen op de UCI-ranglijst, omdat het EK inmiddels al gereden is in 2020. De punten van de Pan-Amerikaanse kampioenschappen 2019 blijven behouden tot het einde van dit seizoen, omdat het kampioenschap dit jaar niet door kon gaan.

Met schone lei beginnen aan 2021-2022

Daarnaast heeft de internationale wielerunie besloten om voor aanvang van het seizoen 2021-2022 alle UCI-ranglijsten terug op nul te zetten. Alleen de behaalde punten op het WK veldrijden 2021 blijven daarop staan.

De veldritranking voor junioren is per 17 november 2020 definitief beëindigd. Alle renners in die categorie beginnen vanaf het seizoen 2021-2022 weer op nul, met uitzondering van de punten die behaald worden op het aankomende WK.

Aerts en Alvarado aan kop

De UCI heeft de regels direct toegepast in een nieuwe stand van de UCI-ranking. Mathieu van der Poel is zijn leidende positie kwijt aan Toon Aerts (2467 punten). Eli Iserbyt bezet met 2333 punten de tweede plaats, voor Van der Poel met 2140 punten. Laurens Sweeck (1971 punten) en Michael Vanthourenhout (1731 punten) zijn vierde en vijfde.

Ceylin del Carmen Alvarado leidt de ranking bij de vrouwen met 2677 punten, voor Annemarie Worst (2491 punten) en Lucinda Brand (1640 punten). De Canadese Maghalie Rochette heeft veel punten ‘teruggekregen’ van dit jaar afgelaste wedstrijden en is nu vierde met 1463 punten.

