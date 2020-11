Wout van Aert voegt Tabor en Boom toe aan crossprogramma

Wout van Aert heeft zijn veldritprogramma aangevuld met de openingsmanche van de Wereldbeker in Tábor en de Superprestigecross in Boom. Zo staan er momenteel acht wedstrijden op zijn programma, maar daar komen er wellicht nog een aantal bij.

Van Aert vliegt na Kortrijk, waar hij volgende week zaterdag (28 november) aan zijn winterprogramma begint, meteen door naar Tsjechië voor de openingsmanche van de Wereldbeker. Een week later neemt de winnaar van onder meer Milaan-San Remo en twee Touretappes er ook de Superprestigemanche in Boom bij.

Daarna volgt in principe een kleine break: tijdens het weekend Antwerpen-Gavere (12-13 december) wil Van Aert immers op stage. De volgende cross op zijn programma is de wedstrijd om de X2O Trofee in zijn eigen Herentals. Dat is voorlopig ook het eerste duel met Mathieu van der Poel, al kan die eerste rechtstreekse confrontatie eventueel vervroegd worden als beide toppers hun volledige kalender bekendmaken.

Voorlopig programma Wout van Aert:

28 november – X2O Trofee Kortrijk

29 november – Wereldbeker Tábor

6 december – Telenet Superprestige Boom

23 december – X2O Trofee Herentals

1 januari – X2O Trofee Baal

9 januari – BK Meulebeke

23 januari – X2O Trofee Hamme

31 januari – WK Oostende

Voorlopig programma Mathieu van der Poel:

12 december – X2O Trofee Antwerpen

20 december – Wereldbeker Namen

23 december – X2O Trofee Herentals

30 december – Ethias Cross Bredene

1 januari – X2O Trofee Baal

9 januari – NK in Zaltbommel

23 januari – X2O Trofee Hamme

31 januari – WK Oostende