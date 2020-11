Betsema blij met derde plek in Tábor: “Kan zo mijn startpositie verbeteren”

Denise Betsema kan de komende weken rekenen op een betere startpositie. Haar derde plaats in de Wereldbeker van Tábor biedt de Texelse toch nog wat extra’s. “Ik denk dat ik hierdoor toch een paar plekjes ga opschuiven op de UCI-ranking en zo mijn startpositie kan verbeteren”, vertelt ze op de site van haar ploeg.

Betsema is tevreden met haar derde plek in Tsjechië, achter winnares Lucinda Brand en nummer twee Ceylin del Carmen Alvarado. “Natuurljik kom ik voor de overwinning en dit rondje moet me ook wel liggen, maar de wedstrijd van gisteren zat toch nog wat in de benen”, doelt de kopvrouw van Pauwels Sauzen-Bingoal op haar tweede plaats in Kortrijk.

“Crosstechnisch maakte ik meer foutjes dan anders”, erkent Betsema. “Zo zijn Lucinda en Ceylin trouwens ook weggereden. Maar dat ik ze daarna niet meer heb teruggezien, bewijst dat ze beter waren. Mooi dat ik het sprintje voor de derde plaats heb kunnen winnen.”