Wout van Aert looft nieuwe trainingsaanpak: “Maar belangrijk om nog beter te worden”

Interview Wout van Aert zal tevreden terugblikken op het Openingsweekend. Derde in Omloop Het Nieuwsblad, eerste in Kuurne-Brussel-Kuurne. Het speerpunt van Visma | Lease a Bike gelooft erin dat hij nog beter kan worden. “Dat is belangrijk, want de Ronde is nog veel zwaarder dan dit”, vertelde Van Aert aan de verzamelde pers.

Waarom ging je al van zo ver aan?

“Het plan was om het van ver te proberen. Die klimmetjes over de taalgrens zijn echt wel lastig. Daar konden we het als ploeg de rest lastig maken. De koers ontplofte daar dan ook echt.”

“Het was niet per se mijn bedoeling om met vier weg te rijden, maar de benen waren goed. Het kwam eigenlijk vanzelf. Het had ook anders gekund, met meer ploeggenoten, maar dit was een goede situatie.”

Waren het daarna de perfecte jongens om mee vooraan te zitten?

“Ja, ik moet zeggen dat Tim Wellens heel sterk was. En bij Oier Lazkano moet je er een muntje in gooien en dan blijft die rijden. Het was dus inderdaad de best denkbare metgezellen.”

Heb je eraan getwijfeld om een van de twee te proberen lossen?

“Nee, het waren heel sterke metgezellen en het was goed om samen te blijven. In de bergzone gingen we hard de klimmetjes op. Daar konden we dan veel voorsprong nemen. Door de rugwind was het ook gunstig om gewoon samen te blijven rijden.

“Laurence Pithie was een andere situatie. Die draaide niet goed rond. Op dat moment is het moeilijk om in te schatten of hij echt niet beter kon of dat hij zat te linkeballen. Die wilde ik dus liever lossen.”

Jullie zijn de eerste ploeg ooit die twee jaar op rij het Openingsweekend domineert. Wat zegt dat over jullie ploeg?

“Het is een heel mooie start zoals vorig jaar, waar we ook geweldig gestart zijn. Op het laatste voel je natuurlijk toch wat druk om het af te maken. Dat maakt me trots dat het dan ook effectief gelukt is. Ik ben heel blij om te zien dat iedereen een goed niveau haalt. Dat geeft vertrouwen voor de komende weken.”

En voel je nu ook wat rust, nu je al een klassieker op zak hebt?

“Ik ben gewoon heel blij met deze overwinning. Het is een mooie overwinning. Het staat ook mooi op mijn palmares. En ik kijk inderdaad nu al verder vooruit om te proberen om nog 1% beter te worden.”

Had je verwacht dat je op dit moment in het seizoen al zo goed ging zijn?

“Nee, toch niet. Ik ben vandaag vooral blij dat ik echt goed hersteld was van gisteren. Ik had misschien zelfs betere benen dan ik gisteren had. Dat is altijd een goed teken. Dat wil zeggen dat de vorm wel oké is, als je dat twee dagen na elkaar doet.”

Ben je ervan overtuigd dat je aanpak gaat werken om nog beter in vorm te zijn in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix?

“Ik was goed vandaag, mijn lichaam herstelde goed en was nog beter dan gisteren. Dat gevoel is belangrijk. En ja, mijn voorbereiding. Het is anders. Ik heb al een paar wedstrijden gedaan dit seizoen. Het is de eerste keer dat ik het zo doe. Nu ga ik drie weken naar Tenerife en daar gaan we proberen dat laatste procentje te vinden.”

Hoeveel moet er nog bij richting de Ronde en Roubaix?

“Ik denk dat ik nog beter kan worden. Maar dat is altijd relatief en moeilijk om uit te drukken. De trainingsaanpak is wel zo gemaakt om nog een klein tikkeltje beter te kunnen worden.”

“De Ronde is nog veel zwaarder dan deze koersen. Het is dus belangrijk om nog een beetje beter te worden.”

Gaat het geen tegenstrijdig gevoel geven als je met deze goede benen Strade Bianche en Milaan-San Remo vanuit de zetel moet bekijken?

“Ja en nee. Als ik straks naar de koers kijken zal dat zeker… pijn doen is veel gezegd. Maar ik zal automatisch denken van ‘misschien dit of misschien dat’. Maar ik heb ondertussen ook wel de ervaring dat training me altijd beter maakt. Heel veel koersen niet per se. Ik wil deze nieuwe aanpak proberen.”

“We zullen zien of het loont. Ik zal er zeker ook op afgerekend worden. Maar we geloven erin. Na het voorjaar komt ook de Giro er nog aan. We houden dus gewoon vast aan ons plan en dan hopen we dat dat uitbetaald wordt.”

