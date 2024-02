Wout van Aert ondanks hapering dé grote winnaar openingsweekeinde

Analyse De hashtag #samenwinnen op de teambus is vervangen door de kreet ‘Beyond Victory’. Nog steeds is het samenspel van het collectief de kracht, maar in de zeges wil de ploeg nu verder dan de overwinning gaan. De komende jaren geschiedenis schrijven is de doelstelling van Visma | Lease a Bike, zodat de wielerploeg zich tussen de grootste sportploegen in de historie kan plaatsen. In het openingsweekeinde met zeges in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne is aan die ‘cyclopedie’ van de wielerploeg weer een hoofdstuk toegevoegd.

Laat ik voorop stellen dat ik het eigenlijk een beetje Hollandse branie vond toen twee jaar geleden de ambitie van de Nederlandse wielerploeg werd uitgesproken om in één adem genoemd te worden met historische sportclubs zoals rugbygrootmacht All Black en de basketballers van de LA Lakers in hun gouden jaren. Tel je zegeningen, zou je met enige bescheidenheid en nuchterheid zeggen. Na de hattrick Giro d’Italia, Tour de France en Vuelta a España van vorig jaar komt de ploeg echter met iedere dominante zege een stap dichter bij een bijzondere plek in de sportgeschiedenis.

De optredens in Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne van de ‘killerbees’ waren opnieuw indrukwekkend. De eerste twee Vlaamse klassiekers benadrukten meteen wat de tactiek van de ploeg het komende voorjaar gaat worden. Al vroeg in de wedstrijd de kracht van het collectief uitspelen zodat er vanuit een overtal situatie gekoerst kan worden. Het betekent voor de concurrentie dat je eigenlijk vanaf de start al uiterst oplettend moet koersen.

In de Omloop was het plan om de koers al in een eerste plooi te leggen op zo’n 132 kilometer van de finish in Ninove. Vanaf dat moment werd het getal de kracht en speelde Visma | Lease a Bike het spel goed. Natuurlijk kun je zeggen dat de Nederlandse ploeg met een overtal van drie op zes (Wout van Aert, Christophe Laporte en Matteo Jorgenson reden van 49 kilometer van de streep tot aan de voet de Bosberg op 11 kilometer voorop met Arnaud de Lie, Toms Skujins en Thomas Pidcock) de Omloop al veel eerder naar hun hand had moeten zetten. Dat er nog een grote groep terugkwam, was toch een smetje. Desondanks nam de ploeg vervolgens met Jan Tratnik het heft weer snel in handen en werd de gekoesterde overwinning veilig gesteld.

De ploegleiding gaf later aan dat het Van Aert en Laporte nog achter de hand had willen houden voor een sprint en hen daarom niet voluit had laten koersen. Nu Van Aert de sprint van de 32 achtervolgers voor de derde plek won, kun je dat stellen. Maar om Van Aert vooraf een honderd procent garantie in een sprint tegen Arnaud De Lie te noemen, dat is toch wel enigszins overdreven.

Berendries

Van Aert was zaterdag duidelijk nog niet top. Hét moment van de wedstrijd waarop dat zichtbaar werd, was op de Berendries waar Skujins een kloof sloeg en Van Aert en ook Laporte niet meteen een antwoord hadden. De Belg gaf later ruiterlijk toe dat hij diverse keren op zijn limiet zat.

Een etmaal later in Kuurne reed Van Aert echter heel overtuigend en legde hij zelf al op 88 kilometer van de finish de wedstrijd in een plooi door met Tim Wellens, Oier Lazkano en Laurence Pithie weg te rijden. Vanaf dat moment had Visma | Lease a Bike de wedstrijd weer volledig onder controle.

De dominantie van Visma | Lease a Bike was tijdens de eerste twee Vlaamse koersen groot en zal het vertrouwen binnen het team voor het komende voorjaar alleen maar versterken. Al wist de ploeg vorig jaar ook de vijf ‘opwarmers’ voor de kasseimonumenten te winnen: Van Baarle (Omloop), Benoot (Kuurne), Laporte (Dwars door Vlaanderen), Van Aert (E3 Saxo Bank Classic) en Laporte (Gent-Wevelgem). Op de grote afspraken ging het mis en moest geel-zwart uiteindelijk het hoofd buigen voor Tadej Pogacar en Mathieu van der Poel. Als je de woorden van Richard Plugge in een ander verband zou gebruiken, de eerste pannenkoeken waren voor ‘zijn’ kinderen.

Duidelijk is het dat Visma | Lease a Bike in de Vlaamse klassiekers dit voorjaar opnieuw dé te kloppen ploeg zal zijn. De ‘wespen’ zullen overal vroeg openen om zo een overtal te creëren om vanuit die positie hun pionnen naar voren te schuiven. Een tactiek die jarenlang ook door de ploeg van Patrick Lefevere werd gehanteerd. De concurrentie weet dat ze hier in de breedte op moet reageren. Alleen dan kan het een strijd tussen de collectieven worden.

Collectieven

Lidl-Trek gaat er straks klaar voor zijn wanneer hun kopman Mads Pedersen zich naast Toms Skujins en Jasper Stuyven meldt. Alpecin-Deceuninck was dit weekeinde nog niet zichtbaar, maar brengt vanaf maart hun belangrijkste renners Mathieu van der Poel en Søren Kragh Andersen aan de start. Ondanks de afwezigheid van hun kopman Tadej Pogacar dit jaar in het Vlaamse werk vormt UAE Emirates met Tim Wellens en Nils Politt toch een blok. En hoewel Soudal Quick-Step niet direct in het koersverhaal, zeker niet in de uitslag imponeerde en uitblonk in pech, overheerst bij de ‘Wolfpack’ na het openingsweekeinde toch de overtuiging dat er met Kasper Asgreen, Julian Alaphilippe, Yves Lampaert en Gianni Moscon een collectief staat.

Visma | Lease a Bike, met Wout van Aert in het bijzonder, is de grote winnaar van het openingsweekeinde. Met de zege in Kuurne en een derde plek in de Omloop heeft Van Aert een prima afsluiting van zijn eerste blokje van dit seizoen. De Belg gaat nu naar El Teide op hoogte om zijn vorm daar naar de honderd procent tillen. Met de hapering op de Berendries in het achterhoofd zal dat ook nodig zijn. Want pas vanaf Harelbeke beginnen zijn confrontaties met Mathieu van der Poel en Mads Pedersen. Al zullen Alpecin-Deceuninck en Lidl-Trek straks vooral ook een antwoord moet hebben op de suprematie in de breedte van Visma | Lease a Bike.