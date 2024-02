Tevreden Arthur van Dongen : “Niet getwijfeld over vorm Wout van Aert”

Video Ploegleider Arthur van Dongen kan tevreden terugkijken op het openingsweekend. Visma | Lease a Bike scoorde met Jan Tratnik en Wout van Aert twee op twee. “We hebben een mooie wedstrijd gereden, Wout was supersterk en heeft het keurig afgemaakt”, zei hij na afloop van Kuurne-Brussel-Kuurne tegen WielerFlits.

Hoewel Van Aert vandaag oppermachtig was, leek hij in de Omloop het Nieuwsblad iets minder zijn stempel te kunnen drukken. Van Dongen twijfelde echter niet aan zijn vorm. “De jongens met wie hij op pad was vertelden dat hij hard doortrok op de kasseienklim en daar het verschil maakte. Hij had goede vluchtmakkers. Met de wind in de rug leek het soms wel een ploegentijdrit”, aldus de Nederlander.

Dat Visma | Lease a Bike de kaart van Van Aert zou trekken was dan ook nooit de vraag. “Op de Côte de Trieu tok hij hard door. We hadden er vertrouwen in dat hij niet geklopt ging worden door zijn vluchtmakkers. We zaten vol vertrouwen in de auto”, ging hij verder.

Tactische rol Jorgenson

Of het beter kan voor de Nederlandse formatie? “Het kan altijd beter. Je ziet bijvoorbeeld dat Tiesj Benoot aan het sukkelen is. Dat komt omdat hij gevallen in in Algarve, dus daar is ook een aanwijsbare reden voor. Dat gaat wel goed komen. Natuurlijk moeten we wel scherp blijven”, aldus Van Dongen.

Ook Matteo Jorgenson reed een sterke koers door de achtervolgende groep te controleren. “Het kan geen kwaad om met Mohoric mee te zitten. Als hij meezit dan rijdt zijn ploeg niet op kop in het peloton. Maar we zagen ook dat de voorsprong opliep, dus toen gaven we hem ook de kans om voor een mooie ereplaats te rijden.”