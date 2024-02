Wout van Aert wint Kuurne-Brussel-Kuurne en bezorgt Visma | Lease a Bike perfect weekend

Wout van Aert heeft zijn eerste klassieke zege van 2024 beet. De kopman van Visma | Lease a Bike rekende in de finale van Kuurne-Brussel-Kuurne af met vluchtgenoten Tim Wellens en Oier Lazkano in een sprint met drie. Het trio reed ruim tachtig kilometer vooruit.

Op dag twee van het Vlaamse openingsweekend weken we uit van het Oost-Vlaamse Gent en Ninove van de Omloop Het Nieuwsblad, naar de West-Vlaamse Guldensporenstad Kortrijk voor de start en het naburige Kuurne voor de traditionele aankomst op de Brugsesteenweg. Tussenin wachtten zo’n 196 kilometer, met in het middenrif van de semiklassieker een lastige heuvelzone rond Le Pays de Collines. In totaal stonden er dertien hellingen op het programma, waarvan de laatste zeven in een tijdsbestek van zo’n veertig kilometer.

Door de nogal stevige tegenwind in de eerste twee wedstrijduren liet een vroege vlucht lange tijd op zich wachten. De wind nodigde niet bepaald uit tot aanvallen, maar op de vierde beklimming van de dag, gingen Dries De Bondt (Decathlon-AG2R), Jasper De Buyst (Lotto Dstny), Fran Miholjevic (Bahrain Victorious), Luke Rowe (INEOS Grenadiers) toch nog even vooroprijden. In geen tijd kregen ze een mooie kloof van drie minuten.

Verder werden de openingsuren gekenmerkt door veel nervositeit en kleine valpartijtjes, van onder andere schaduwfavorieten Gerben Thijssen en Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) en Per Strand Hagenes (Visma | Lease a Bike). Allen konden ze hun weg voortzetten, maar Thijssen leek er niet goed aan toe. In het peloton had Visma | Lease a Bike de controle intussen op zich genomen. Zij voelden ook dat met de Hameau des Papins de eerste lastige helling van de dag er aan zat te komen.

Schifting in Le Pays de Collines

De geelhemden wachtten echter tot de helling daarna, Le Bourliquet, om eens écht aan de boom te schudden. Het was Wout van Aert himself die de debatten opende, onder zijn impuls scheurde het peloton al snel in enkele stukken. Renners achterin, waaronder geen kleine namen als Jasper Stuyven (Lidl-Trek) en Luke Lamperti (Soudal Quick-Step) leken wel stil te staan.

Voorin was Visma | Lease a Bike logischerwijs het beste gestoffeerd. Naast Van Aert, staken ook Europees kampioen Christophe Laporte, Nederlands kampioen Dylan van Baarle en Matteo Jorgenson hun neus aan het venster. Verder herkenden we Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), Toms Skujins (Lidl-Trek), Victor Campenaerts (Lotto Dstny), Pierre Gautherat (Decathlon-AG2R), Matej Mohoric (Bahrain Victorious), Dylan Teuns (Israel-Premier Tech), Oier Lazkano (Movistar), Tim Wellens (UAE Emirates) en Laurence Pithie (Groupama-FDJ). Een stevige elitegroep met tal van grote namen, dus.

Op de daaropvolgende kasseien van de Mont Saint-Laurent besloot Van Aert dat die groep toch nog te groot was. In het gootje wisten alleen Lazkano, Wellens en Pithie hun wagonnetje nog aan te haken. Op de top van de helling twijfelde Van Aert even of dit nu wel de ideale situatie was voor zijn ploeg. De Kempenaar zette zich even achterin, maar de andere drie maakten meteen aanstalten om vol rond te draaien. De twintig seconden die de vier op de kasseien bij elkaar hadden gereden, liepen zo snel op.

Met trio naar Kuurne

Ook Van Aert ging even later overstag en deed zijn duit in het zakje, wat het kopwerk betreft. Meer nog, op de laatste helling van de dag, de Côte de Trieu, pakte de kopman van Visma | Lease a Bike nog maar eens uit met een versnelling. Ditmaal was de rappe Pithie het kind van de rekening. Ook Lazkano ging bijna overbood, maar vocht zich terug. Zo bleven ze voorin met drie over, voor 69 vlakke kilometers richting Kuurne.

De verschillen liepen intussen als maar verder op. In de tegenaanval bleven Jorgenson en Mohoric – die later het gezelschap kregen van de teruggevallen Pithie – hangen op een kleine twee minuten, terwijl we de rest van de vroegere leidersgroep op een drie à viertal minuten moesten zoeken. Kortom, we moesten de winnaar dan al bij het drietal Wellens-Lazkano-Van Aert gaan zoeken.

Het leiderstrio werkte opvallend lang voorbeeldig samen. De rugwind in de finale dreef hen aan een hoog tempo vooruit. Zelfs de op papier mindere Lazkano bleef zijn beurten doen, op aanraden van zijn Movistar-ploegleider Jürgen Roelandts. Pas toen Wellens op vier kilometer van de aankomst slinks aan de linkerkant van de weg demarreerde, ging de klad er een beetje in. Van Aert reageerde echter vinnig, terwijl Lazkano enkele meters moest toegeven.

Door de vertwijfeling, mocht de Spaanse kampioen nog één keer terugkomen. Vlak na de laatste bocht waagde hij zijn verwachtte aanval. Daarmee lanceerde hij echter voorbeeldig de sprint voor Wout van Aert, die het wiel van Lazkano snel weer te pakken had. Van Aert maakte er vervolgens een korte eindsprint van en zag Wellens niet meer naast zich komen. Na de overwinning van Jan Tratnik in de Omloop van gisteren, maakt Van Aert er zo een perfect openingsweekend van voor de troepen van Visma | Lease a Bike.