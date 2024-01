Nick Doup • woensdag 31 januari 2024 om 08:00 woensdag 31 januari 2024 om 08:00

WK veldrijden 2024 in Tábor: Voorbeschouwing Mixed Team Relay – Zonder Nederland is België topfavoriet

De opener van het WK veldrijden 2024 in Tábor is dit jaar de Mixed Team Relay, de gemengde estafette met renners uit alle categorieën. Vorig jaar was Nederland in Hoogerheide de eerste officiële winnaar van dit ploegonderdeel, maar Team Oranje doet dit jaar opvallend genoeg niet mee. De weg ligt daardoor open voor België om het goud te pakken. WielerFlits blikt vooruit!

Laatste winnaars WK veldrijden Mixed Team Relay

2023: Nederland

2022: Italië (Test Event)

Vorig jaar



Uitslag WK veldrijden Mixed Team Relay 2023

Nederland

Groot-Brittannië op 31s

België op 33s

4. Frankrijk op 37s

5. Italië op 52s

Parcours

In crosskringen wordt er al weken gespeculeerd over een WK op sneeuw en ijs. Belgisch bondscoach Sven Vanthourenhout stelde afgelopen week nog dat zulke omstandigheden de kansen van de tegenstanders van Mathieu van der Poel zouden vergroten, daar in het Tsjechische Tábor. Maar wat blijkt, enkele dagen voor de mondiale titelstrijd? In Tsjechië duiken de temperaturen enkel ’s nachts onder het vriespunt, en op winterse neerslag moeten we al helemaal niet rekenen. “Het is deze week in Tábor vaak zo’n vijf à zes graden geweest”, verduidelijkt Jakub Riman, een Tsjechisch WK-deelnemer bij de profs.

Twee weken terug mocht hij tijdens de nationale kampioenschappen, waarin hij door een lekke band op een slecht moment pas twaalfde werd, al eens proeven van de omloop. “Toen was het rondje wél nog bedekt onder een laag ijs, waardoor het in de bochten glad was. Maar dan nog bleef Tábor een omloop waarin elke renner zijn krachten kwijt kan en de beste versie van zichzelf kan zijn.”

“Gezien de veranderende omstandigheden, verwacht ik volgende zondag een snelle cross in Tábor”, vertelt Riman. “Een modderige bedoeling zal het daar niet meer worden. Het wordt een droge omloop. Maar anderzijds: technische passages, zoals de hoge balken vlak voor de lastige klim en korte bochtjes, zullen altijd voor een intervalwedstrijd zorgen. Die balken waren altijd cruciaal in Tábor, maar ik verwacht dat zondag gewoon de beste renner wint.”

Omdat Tábor een klassieker in de cross is, kent menig renner kent het rondje al als zijn broekzak. Mathieu van der Poel pakte er in 2015 zijn eerste wereldtitel bij de profs, en in 2017 zijn eerste Europese titel. Verder vinden we er in het begin van het seizoen vaak een Wereldbekermanche terug. “Je kan het parcours van het WK daar voor zo’n tachtig procent mee vergelijken. De enige echte verschillen zijn dat de sector aan de achterkant in andere richting wordt verreden en daar een lusje extra is toegevoegd. Verder zijn er twee extra bruggen aangelegd”, besluit Riman.

Toch verdienen de balken, volgens kenners de meest beruchte passage op het parcours, nog een extra woordje uitleg. Vooral Nederlands renner Pim Ronhaar ziet er gevaar in. “Normaal liggen er Wereldbeker-planken, en die zijn prima te springen. Maar ik heb gezien dat er nu andere balken in liggen. Die van een paar jaar geleden, en die zijn gewoon een stuk hoger en heel moeilijk te springen.”

“Bovendien loopt die zone daar omhoog. Normaal als het vlak is, dan behoud je je snelheid wel op de balken. Maar hier moet je veel harder op die balk afkomen om je snelheid tussen de balken te bewaren. En met die Wereldbeker-planken is dat op zich wel te doen. Je kan daar je voorwiel opleggen, omdat het een iets bredere balk is. Maar wat er nu ligt, is gewoon een plank. Dus je mag hem echt niet aanraken, want dan vlieg je over de kop. Kijk de editie van 2015 maar eens terug. Toen is Mathieu van de zeven rondes die ze daar reden vier keer onderuitgegaan op die balken. Dus het is wel een risico.”

Programma en info

Locatie

Sport Area Komora, Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor

Publieksinformatie

Tickets zijn verkrijgbaar via internet en aan het loket bij het parcours. In de online shop kost een ticket voor alle drie de dagen €38. Voor de vrijdag (€4), zaterdag (€15) en zondag (€23) zijn ook losse tickets te koop. Kinderen kleiner dan 1,30 meter mogen gratis naar binnen.

Praktische info

Website organisatie

Deelnemers Mixed Team Relay

Regels

Een land moet voor de Mixed Team Relay zes renners afvaardigen. Een team bestaat uit drie mannen en drie vrouwen. De UCI stelt enkele regels aan de selectie die wordt opgesteld. Bijvoorbeeld dat crossers die opgesteld worden, ook individueel moeten meedoen aan het WK veldrijden. Verder moet het zestal bestaan uit:

1 elite of 1 belofte (mannen)

1 belofte of 1 junior (mannen)

1 junior (mannen)

1 elite of 1 belofte (vrouwen)

1 belofte of 1 junior (vrouwen)

1 junior (vrouwen)

Elke renner rijdt één ronde over het parcours en zal daarna bij de finish, in de zogenoemde wisselzone, zijn landgenoot aflossen door diegene aan te tikken. De startvolgorde mag een land zelf bepalen. Na zes rondes is het winnende land op de Team Relay bekend.

Favorieten

Al de hele winter maken Nederland en België de dienst uit in het veldrijden, maar titelverdediger Nederland zal niet meedoen aan de strijd om de wereldtitel op de Mixed Team Relay. Er was binnen de nationale selectie van bondscoach Gerben de Knegt te weinig animo voor een extra race op de vrijdag en de bondscoach wilde zijn renners ook niet verplichten om mee te doen. De KNWU deelde in een officiële lezing dat het gaat ‘om sporttechnische redenen. Besloten is erop te focussen om iedereen zo fris mogelijk aan de start te laten verschijnen van de individuele kampioenschappen.’

Dat betekent dat er in Tábor tien landen meedoen aan de WK Mixed Team Relay in het veldrijden. Alle teams bestaan uit zes renners, dus vooral de breedte van de nationale selecties wordt getest. De volgorde waarin de renners en rensters starten zal ook voor de nodige spanning zorgen. Zet je je beste crossers als eerste in, of juist als laatste? Het zal voor veel verschuivingen zorgen in het wedstrijdbeeld.

Zeker bij afwezigheid van Nederland zijn alle ogen gericht op België. Na het brons van vorig seizoen stuurt bondscoach Sven Vanthourenhout nu een sterk zestal de wei in in Tábor, met als uithangborden Michael Vanthourenhout en Sanne Cant. De opties om twee elites op te stellen, wordt dus optimaal benut door de Belgen. De beloften van dienst zijn Ward Huybs en Julie Brouwers, de junioren die meedoen zijn Arthur Van den Boer en Shanyl De Schoesitter. Zij behoren in hun categorieën niet tot de top, maar kunnen Vanthourenhout en Cant wel in de positie brengen om het verschil te maken.

De grootste concurrentie lijkt van Groot-Brittannië te komen, dat met een serieuze ploeg op de proppen komt. Elite Cameron Mason en belofte Zoe Bäckstedt zijn de kanonnen in Team GB, terwijl ook Anna Kay als elite onderdeel uitmaakt van de ploeg. Cat Ferguson behoort ook tot de betere juniores in het veld en zij kan in haar ‘categorie’ wel een voorsprong pakken. Junior Oscar Amey en belofte Corran Carrick-Anderson maken het Britse zestal compleet.

België en Groot-Brittannië zijn zeer grote medaillekandidaten. De strijd om die laatste podiumplaats ligt open voor landen als Frankrijk, Italië en Canada. Namens de Fransen komt de ervaring van David Menut en Hélène Clauzel, maar toptalenten Aubin Sparfel (junior mannen) en Célia Gery (junior vrouwen) gaan misschien wel de grootste ‘voorsprong’ pakken op dit rondje in Tábor. Sparfel werd dit seizoen tweede in de Wereldbeker en Gery won het eindklassement.

Namens Italië is Stefano Viezzi, winnaar van de Wereldbeker bij junioren, de kopman. Hij moet samen met elites Filippo Fontana en Sara Casasola de kar trekken van de Azzuri, die in 2022 nog het testevent van dit onderdeel wisten te winnen in Fayetteville. Canada zal worden aangevoerd door de tweelingzussen Ava Holmgren en Isabella Holmgren, die allebei als belofte staan ingeschreven. De rest van de Canadese ploeg is niet denderend, maar de Holmgren-zusjes kunnen samen al het verschil maken.

De Verenigde Staten en Tsjechië mogen op een goede dag ook nog hopen op een mooie notering. Bij Team USA zien we Clara Honsinger en talenten als Andrew Strohmeyer en Vida Lopez de San Roman terug, terwijl de Tsjechen starten met de sterke belofte Kristýna Zemanová en de afzwaaiende Zdeněk Štybar. Polen, Slowakije en Oostenrijk maken het startveld compleet en gaan – mits zij finishen – sowieso in de top-10 eindigen.

Favorieten volgens WielerFlits

*** België

** Groot-Brittannië, Frankrijk

* Canada, Italië, Verenigde Staten

Weer en TV

Het is fris winterweer in Tábor en in de nacht van donderdag op vrijdag gaat het licht vriezen. Vrijdagmiddag breekt het zonnetje wel door, maar is het nog altijd ‘maar’ 3 graden Celsius. Door de stevige westenwind (3 à 4 Beaufort) ligt de gevoelstemperatuur wel net onder het vriespunt. Dat kan ook nog invloed hebben op de ondergrond.

In Hoogerheide was er nog geen tv-registratie van de Mixed Team Relay, maar in Tábor heeft de UCI wel gezorgd voor live-beelden. Vanaf 12.30 uur is Sporza er live bij, eerst op VRT1 en later op VRT Canvas. De NOS zorgt voor een online uitzending.