zondag 28 januari 2024 om 18:18

Nederland doet op WK veldrijden in Tábor niet mee aan Mixed Team Relay

Nederland zal op het WK veldrijden 2024 niet meedoen aan het onderdeel Mixed Team Relay. De KNWU gaat geen team afvaardigen voor het relatief nieuwe onderdeel waarop Nederland vorig jaar nog wereldkampioen werd in Hoogerheide.

Bondscoach Gerben de Knegt van de KNWU bevestigde dat nieuws zondag aan oud-veldrijder en Sporza-commentator Paul Herygers. Er zou bij een rondvraag onder alle Nederlandse WK-deelnemers weinig animo zijn om op vrijdag mee te doen aan de Team Relay. De Knegt wilde zes renners ook niet verplichten om te starten op het ploegonderdeel.

De Mixed Team Relay wordt bij het wereldkampioenschap in Tsjechië op de vrijdag verreden, daags voor het WK bij de elite vrouwen en twee dagen voor het WK bij de elite mannen. Alle deelnemende landen staan met zes renners aan de start; drie mannen en drie vrouwen, verdeeld over alle categorieën, die individueel ook aan het WK meedoen.

Elke renner rijdt één ronde over het parcours en zal daarna bij de finish, in de zogenoemde wisselzone, zijn landgenoot aflossen door diegene aan te tikken. De startvolgorde mag een land zelf bepalen. Na zes rondes is het winnende land op de Team Relay bekend.