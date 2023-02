WK veldrijden: Nederland pakt wereldtitel Mixed Relay, hoofdrol Fem van Empel

De eerste officiële Mixed Relay op het WK veldrijden heeft een gouden medaille opgeleverd voor Nederland. De thuisploeg was vooraf al de grote favoriet en maakte die rol waar. Fem van Empel speelde een hoofdrol door in de voorlaatste ronde Nederland een grote voorsprong te geven. Groot-Brittannië pakte het zilver door België twee seconden achter zich te houden.

Tibor del Grosso was de Nederlandse starter van dienst. Hij begon op de tweede rij, maar nam al snel de kop over en reed een voorsprong van zes seconden bij elkaar op de concurrentie. Junior Guus van den Eijden wist dat gat uit te diepen naar negen seconden voor Lauren Molengraaf, die op haar beurt knap standhield tegen Silvia Persico.

Leonie Bentveld was de volgende Nederlandse deelneemster, maar de Nederlandse belofte zag de Britse junior Alfie Amey gevaarlijk dichtbij komen. Bij de wisselzone was het verschil maar twee seconden in Nederlands voordeel. Maar toen was het aan Fem van Empel. De topfavoriete voor goud bij de elite vrouwen maakte van die twee seconden een voorsprong van 30 seconden.

Van Empel slaat beslissend gat voor Nederland

Dat betekende dat Ryan Kamp, de Nederlandse vertegenwoordiger namens de elite mannen, het karwei af moest maken. Achter hem reed Thomas Mein namens de Britten op de tweede plaats. Hij keek vooral achterom, want daar kwam Laurens Sweeck opzetten namens België.

Kamp hield simpel stand en stelde zo de wereldtitel veilig voor het oranje zestal onder leiding van bondscoach Gerben de Knegt. Sweeck perste er de snelste ronde van het veld uit, maar dat was niet genoeg voor zilver. Hij strandde op twee seconden van Mein en zo gingen de Britten er met het zilver vandoor. België kreeg de bronzen medaille omgehangen.

WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag Mixed Relay

Nederland

Groot-Brittannië op 31s

België op 33s

4. Frankrijk op 37s

5. Italië op 52s

6. Verenigde Staten op 1m19s

7. Canada op 1m33

8. Tsjechië op 1m54s

9. Polen op 2m57s

10. Zweden op 3m09s