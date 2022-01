WK veldrijden 2022: Nederland past voor nieuwe Team Relay

Nederland zal dit jaar niet deelnemen aan de Team Relay op het WK veldrijden. Het nieuwe onderdeel vindt dit jaar als test plaats. De wedstrijd is overgewaaid uit het mountainbiken en ook tijdens het wegwielrennen kennen we het onderdeel als gemixte ploegentijdrit. Nederland kiest ervoor om de losse onderdelen op het WK veldrijden 2022 prioriteit te geven.

Dat laat bondscoach Gerben de Knegt desgevraagd aan WielerFlits weten. De Team Relay staat op vrijdag 28 januari op het programma, op zaterdag en zondag zijn de losse kampioenschappen aan de beurt. En dat is te kort dag, want met name de elite vrouwen zaten daags voor hun belangrijkste afspraak van de winter niet te wachten op een extra wedstrijd. “Ik wil alle focus op de echte koersen. Oftewel: niemand verplichten mee te doen. Het is ook een test-event en geen officieel WK”, stelt De Knegt.

Nieuw onderdeel van het WK veldrijden

De Team Relay staat dus voor het eerst op het programma van het WK veldrijden. Een landenteam bestaat uit drie mannen en drie vrouwen, waarvan tenminste één elite-man en één elite-vrouw. De andere vier crossers, twee mannen en twee vrouwen, komen uit in de beloften- of juniorencategorieën. Een land mag twee U23-renners kiezen, twee U19-renners of een mix uit beide leeftijdsgroepen. De crossers die een land opstelt voor de Team Relay, moeten ook individueel meedoen aan het WK veldrijden.

Elke renner rijdt één ronde over het parcours en zal daarna bij de finish, in de zogenoemde wisselzone, zijn of haar landgenoot aflossen door diegene aan te tikken. De startvolgorde mag een land zelf bepalen. Na zes rondes is het winnende land op de Team Relay bekend. Nederland ziet dus af van deelname. België doet wel mee, maar brengt niet de sterkste namen aan het vertrek. Daan Soete en Alicia Frank rijden als elite-renners. Ook Niels Vandeputte zal deel uitmaken van het team.

Weinig verplichtingen omtrent corona

Nederland zal omwille van financiële redenen maandag en dinsdag met een kleine selectie afreizen naar Fayetteville, waar het WK plaatsvindt. Het is voor De Knegt een spannende tijd, omdat hij door de sterk oprukkende omikronvariant van het coronavirus met een bang hartje naar het WK toeleeft. Maar ondanks de strenge regels omtrent de vlucht naar Amerika toe, is het UCI coronaprotocol aldaar bijzonder mild. Dat heeft vooral te maken met hoe de staat Arkansas omgaat met corona.