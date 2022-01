WK veldrijden 2022: Negatieve coronatest of vaccinatiebewijs voor wedstrijden niet nodig

De UCI publiceerde afgelopen week het coronaprotocol voor het WK veldrijden in Fayetteville eind deze maand. De samenvatting van het document is simpel: alle landen moeten de coronaregels opvolgen die gelden in de Amerikaanse staat Arkansas. Opvallend: crossers hoeven geen negatieve test mee te brengen naar het parcours. De UCI merkt in het protocol op dat er maar weinig verboden of verplichtingen omtrent corona zijn in de States.

De inreisregels voor de Verenigde Staten zijn nochtans zeer streng. Iedereen die wil afreizen naar het WK veldrijden moet voor de vlucht een negatieve PCR-test laten zien die niet ouder is dan 24 uur én een volledig vaccinatiepaspoort, tezamen met tal van andere paperassen. Dat geldt voor crossers en de begeleidende staf, maar bijvoorbeeld ook voor journalisten. Eenmaal in het vliegtuig en geland in Amerika, zijn de crossers gevrijwaard van een uitsluiting van het WK. In de States hoeven de deelnemers namelijk geen negatieve coronatest of vaccinatiebewijs te laten zien.

Met andere woorden: een renner of staflid kan een positieve (zelf)test achterhouden. Volgens het geruchtencircuit is dat meermaals gebeurd op het WK Darts, dat eind december en begin januari plaatsvond in Groot-Brittannië. Enkele Nederlanders – waaronder meervoudig wereldkampioen Michael van Gerwen – hielden zich aan de regels door een positieve zelftest wél te melden. Zij moesten het WK daarop verlaten. Titelverdediger Gerwyn Price riep op een gegeven moment zelfs op het al lopende toernooi af te blazen.

Zo ver kwam het uiteindelijk niet en ook het WK veldrijden lijkt niets meer in de weg te staan, ondanks de hard oprukkende omikronvariant van het coronavirus. De renners zelf zijn sowieso voorzichtig, vertelde Lars van der Haar eerder al tegen WielerFlits na het NK veldrijden. “Ik was mijn handen, ik kom nergens, mijn vrouw doet alle boodschappen, mijn vrienden en familie zie ik niet. […] We hebben met z’n allen afgesproken om twee zelftesten per week te doen. Al kun je het toch niet tegenhouden. Als je het krijgt, dan krijg je het.”

WielerFlits zet de belangrijkste punten uit het UCI WK-Coronaprotocol op een rij: Publiek is toegestaan op het parcours, met uitzondering van de teamparking;

De UCI verwacht van iedereen een verantwoordelijke houding in het kader van corona en vraagt overbodige vertegenwoordigers thuis te blijven;

Gecertificeerde mondkapjes zijn te allen tijde verplicht op het gehele WK-terrein;

De UCI verwacht te allen tijde een social distancing van twee meter;

De UCI verwacht dat iedereen op regelmatige basis zijn/haar handen wast;

Er zijn GEEN verplichte isolatiebubbels op de WK-locatie;

Geaccrediteerde mensen (renners, staf, media) en niet-geaccrediteerde mensen (publiek) zullen gescheiden zijn;

Er is GEEN negatieve test of vaccinatiecontrole nodig bij het betreden van het WK-parcours;



Het uitdelen van handtekeningen en het nemen van selfies met fans is voor renners verboden;

Tijdens de training, warming-up, wedstrijd en het herstel daarna, mogen deelnemers hun mondkapje af doen;

Tijdens de podiumceremonie mogen renners hun mondkapje afzetten na het nationale volkslied, om foto’s te laten nemen. Daarna moeten ze deze weer op doen;

De UCI raadt ieder land aan om iedere morgen een gezondheidscheck door de nationale arts te laten doen, voordat de dagactiviteiten beginnen;

Geef of accepteer geen kus, knuffel, handdruk of high five.

De goede verstaander leest dat de restricties niet bijzonder streng zijn. Sterker nog: ze zijn mild. De Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt vindt er het zijne van. “Eigenlijk zegt het: het protocol is niet meer dan de regels die gelden om de Verenigde Staten in te reizen. We zullen daarom ons eigen regels opstellen en die zullen iets strenger zijn. Wij gaan ter plekke wél testen om te voorkomen dat áls er iemand positief is, dat je die persoon uit de bubbel haalt. De grootste nachtmerrie is dat de hele selectie buitenspel komt te staan”, zucht hij.

De bondscoach heeft de regels vanwege de logistieke klus volledig uit gepluisd. “Iedere gevaccineerde mag met een sneltestverklaring die niet ouder is dan 24 uur, op het vliegtuig naar de Verenigde Staten stappen. Wij gaan natuurlijk wel bij iedereen een PCR-test laten afnemen. Maar eenmaal daar aangekomen, hoef je niets meer. Alleen een mondkapjesplicht op het parcours is ingevoerd. Maar het kan dus voorkomen dat je de dag nadat je landt, corona oploopt. Omdat je niet hoeft te testen, kun je dus besmet meedoen aan het WK.”

Het is wel een uiterste, stipt De Knegt bij ons aan. “Zodra je landt, ben je vrij om te doen wat je wilt. Niemand houd je tegen. Maar dat brengt wel een groot risico met zich mee. Ik vind dat nog steeds níet te geloven. Ik heb ook veel contact met lokale mensen daar, maar die zeggen dat bijna niemand er een mondkapje op doet. ‘Er is niets aan de hand’, is daar de boodschap. Maar je moet ook nog terug naar huis. Test iemand positief, dan zit je nog twee weken langer in Fayetteville in quarantaine. Dat kan ook niet en dat baart me zorgen.”

“Laten we eerst maar eens hopen dat we met iedereen kunnen afreizen”, lacht hij. Maandag en dinsdag vliegt de Nederlandse selectie naar Houston. “Daar zit een hele grote factor geluk bij. Als je de besmettingscijfers hier in Nederland ziet… Ik sprak junior David Haverdings in Flamanville. Hij gaat de hele week bij zijn oma slapen, omdat zijn broertjes weer naar school gaan. Dat soort afwegingen moeten de renners maken. Mijn eigen zoontje gaat ook naar school. Ik zie verder niemand, maar het is echt spannend. Het is gewoon een klotesituatie”, aldus De Knegt, die in november zelf besmet raakte met corona.

Ook de Belgen nemen maatregelen

In België is ook gereageerd op het protocol. Bondsdokter Kris Van der Mieren legt bij Het Nieuwsblad uit wat zij ondernemen: “De staf en alle geselecteerde renners en rensters nemen deze week tot twee keer toe een zelftest af en zondag ondergaat iedereen nog een laatste PCR-test, nodig voor de vlucht op maandag. Het belangrijkste is dat onze eigen groep het evenement coronavrij kan doorkomen. En na afloop gezond en wel terug thuisgeraakt. Maar we hebben pistes uitgetekend mocht dit niet het geval zijn. Al hopen we die niet nodig te hebben.”

Djokovic-gate en Frans besluit Mensen die vanuit het Schengengebied (waaronder België en Nederland) naar de Verenigde Staten willen reizen, moeten twee weken voor hun reis volledig gevaccineerd zijn. De regels om bijvoorbeeld Australië in te reizen zijn een stuk strenger. Dat mag alleen met uitzondering en toestemming van de Australische autoriteiten. In de tennissport ontstond onlangs zodoende een enorme rel, omdat de ongevaccineerde toptennisser Novak Djokovic – die in december besmet raakte en daardoor dacht te kunnen inreizen – een medische uitzondering had gekregen. Dit leidde tot grote woede bij het Australische volk, waar de restricties voor het bestrijden van de corona-epidemie véél strenger zijn dan in Europa. Uiteindelijk besloot het Australische federale hof dat Djokovic’ visum niet geldig was en hij daardoor het land werd uitgezet. Als gevolg kan hij zijn grand slam-titel op de Australian Open niet verdedigen. Ook een deelname aan Rolland Garros (juni) staat op de tocht. De Franse overheid werkt aan een 2G-regel die sporters – ook wielrenners – verplicht een vaccinatiepaspoort te laten zien. Dat paspoort is dus ook nodig om de reis vanuit België en Nederland naar de Verenigde Staten te maken. Gek genoeg, want in Amerika ligt de vaccinatiegraad niet bijster hoog. In het gehele land – inclusief Alaska en de Hawaiiaanse eilandengroep – ligt het percentage op 62,9%. Volgens het gerenommeerde databedrijf Our World in Data ligt dat percentage in de staat Arkansas (waar Fayetteville onderdeel van is) nog wat lager. Daar is 52% van de bevolking ingeënt tegen corona.