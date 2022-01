WK veldrijden: Financiële redenen dwingen KNWU tot kleine Nederlandse selectie

De Nederlandse afvaardiging voor het WK veldrijden in Fayetteville later deze maand, is opvallend klein. Bij monde van bondscoach Gerben de Knegt zijn uitsluitend renners geselecteerd die in aanmerking komen voor een top-5. KNWU-directeur Thorwald Veneberg legt bij WielerFlits uit wat daaraan ten grondslag ligt. De bond ontvangt namelijk geen subsidie voor het WK.

Bij de mannen zijn enkel Lars van der Haar en Corné van Kessel van de partij, David Haverdings is de enige junior en ook bij de andere categorieën doen slechts enkele Nederlanders mee. De Knegt kan alleen bij de elite-vrouwen beschikken over een voltallige selectie van acht dames. Daarbij zijn er met titelverdediger Lucinda Brand, meervoudig winnares Marianne Vos, Denise Betsema, Annemarie Worst en de worstelende ex-wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado wel vijf dames die allemaal de regenboogtrui kunnen veroveren.

“Het financiële aspect speelt daar zeker een rol in”, vertelt Veneberg. “De sponsoren van de KNWU dragen de volledige logistiek naar de Verenigde Staten toe. We ontvangen geen subsidie van NOC*NSF, omdat veldrijden geen olympische discipline is. Daarbij moeten we duidelijke en harde keuzes maken. Omdat het WK op een ander continent is, is dit een extra duur kampioenschap. Daarom leggen we de selectie-eisen ook een stuk hoger en hebben we ervoor gekozen om alleen atleten af te vaardigen die gegarandeerd top-5 kunnen rijden.”

Veneberg verdedigt zodoende de keuze om een voltallige ploeg bij de dames elite af te vaardigen. “Daar zijn er nu eenmaal veel die dat kunnen bewerkstelligen. In andere jaren zijn die eisen minder hard. Vindt een kampioenschap in Europa plaats en kan iedereen daar met eigen vervoer naartoe, dan passen we die selectie-eisen weer aan. Dus het financiële plaatje is hierin wel degelijk meegenomen. Simpel gezegd: puur om binnen het budget te blijven. Dat is geen geheim, de kleinere WK-selectie is een bewuste financiële keuze.”

In het kader van talentontwikkeling moet de bond ook kansen bieden aan atleten zonder dat direct aan resultaat te koppelen. Dat gebeurde bijvoorbeeld nog tijdens het afgelopen WK, nadat er geblunderd was bij de inschrijving voor de junioren (vijf renners geselecteerd, terwijl er maar vier mochten starten). Toen kreeg Tibor del Grosso als beste junior de rekening gepresenteerd. “Daarvoor was het EK veldrijden in eigen land op de VAM-berg aangewezen. Was dit WK in bijvoorbeeld Spanje geweest, dan was het een ander verhaal geweest.”