Team Relay op WK veldrijden met drie mannen en drie vrouwen

De UCI heeft de details van de Team Relay op het aankomende WK veldrijden gepresenteerd. Het onderdeel zal tijdens het wereldkampioenschap in Fayetteville, Verenigde Staten, getest worden. Een land moet voor de Team Relay zes renners afvaardigen.

Een team bestaat uit drie mannen en drie vrouwen, waarvan één elite-man en één elite-vrouw. De andere vier crossers, twee mannen en twee vrouwen, komen uit in de beloften- of juniorencategorieën. Een land mag twee U23-renners kiezen, twee U19-renners of een mix uit beide leeftijdsgroepen. De crossers die opgesteld worden, moeten ook individueel meedoen aan het WK veldrijden.

Elke renner rijdt één ronde over het parcours en zal daarna bij de finish, in de zogenoemde wisselzone, zijn landgenoot aflossen door diegene aan te tikken. De startvolgorde mag een land zelf bepalen. Na zes rondes is het winnende land op de Team Relay bekend.

De Team Relay wordt toegevoegd aan het weekend van het WK in de Verenigde Staten. De reguliere kampioenschappen worden verreden op 29 en 30 januari 2022. De ploegaflossing wordt op vrijdag 28 januari afgewerkt.