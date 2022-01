Doet de omikronvariant van het coronavirus vrezen voor afgelasting WK veldrijden?

De januarimaand in de veldritwinter concentreert zich traditiegetrouw op de strijd om de verschillende titels. Na de nationale kampioenschappen van afgelopen weekend, gaan alle blikken om het bisnummer van het seizoen: het WK veldrijden in Fayetteville. Maar met de sterk exploderende omikronvariant van het coronavirus, rijst de vraag hoe de vlag er over drie weken in de Verenigde Staten bijhangt. Op het NK in Rucphen deed WielerFlits een rondgang bij verschillende hoofdrolspelers.

Te beginnen bij de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt. Hij maakte afgelopen week zijn selectie (die omwille van financiële redenen klein is) voor het WK in de States reeds bekend. Vooral om logistieke redenen, legt hij uit.

“Het is bijna een onmogelijke reis. Veel vluchten die we hadden geregeld, zijn gecanceld. Dat moesten we opnieuw inplannen. Zoals het er nu voorstaat, gaan de renners de dinsdag na de Wereldbeker van Hoogerheide die kant op, wijzelf reizen met de staf en vijftig fietsen een dag daarvoor af. We vliegen op Houston. Daar hebben we een vrachtwagen gehuurd voor de 900 kilometer die ons dan nog resten naar Fayetteville.”

De situatie rondom het coronavirus baart De Knegt dagelijks zorgen. “De allergrootste uitdaging voor ons is om met de gehele ploeg – renners en staf – te kunnen afreizen én weer terug naar Europa te kunnen. Daar is alleen niets voor te bedenken. We nemen wel wat extra maatregelen. Zo gaan we bij de beloften en junioren alleen met de WK-selectie naar de Wereldbeker in Flamanville, komende week. De rest laat ik thuis.”

“En ik heb iedereen gevraagd nog meer te testen dan normaal, zeker in de drie of vier dagen voor de reis. Om in te reizen moet je een negatieve test hebben die niet ouder is dan 24 uur, die is leidend voor vertrek”, legt de Nederlandse bondscoach uit.

Corona ligt op de loer

Wat de keuzeheer vooral stoort, is dat de UCI het coronaprotocol voor het WK veldrijden nog altijd niet heeft gepubliceerd. Hij houdt er rekening mee dat iemand van zijn selectie voor het vertrek nog weleens positief kan testen.

“Je kunt het allemaal heel bijzonder gaan maken, maar dan ga je het zeker krijgen”, denkt nieuwbakken Nederlands kampioen Lars van der Haar. “Ik was mijn handen, ik kom nergens, mijn vrouw doet alle boodschappen, mijn vrienden en familie zie ik niet. Dat zal ook wel zo blijven tot aan het WK. We hebben met z’n allen afgesproken om twee zelftesten per week te doen. Al kun je het toch niet tegenhouden. Als je het krijgt, dan krijg je het.”

Bang is de crosser van Baloise Trek Lions in ieder geval niet. “Alles rondom corona is zo vermoeiend geweest. Als ik daar de komende drie weken nog heel spastisch mee bezig ga zijn, dan is dat allemaal verloren energie. Ik focus me op de wedstrijd en ga daarnaast niet te gek doen, of het opzoeken door in de stad te gaan wandelen.”

Dat geldt ook voor wereldkampioene Brand. “Maar dat is wel lastig, zo min mogelijk mensen zien. We moeten een lange reis overbruggen naar Amerika, waar je ongewild mensen tegenkomt en ongewild lang met mensen in een vrij kleine ruimte opgesloten zit. Het risico blijft altijd aanwezig. We moeten contact blijven beperken en veilig zijn waar dat kan.” Ook de renster uit Dordrecht gaat nuchter om met de oplaaiende coronacijfers. “Hoe vervelend het ook is, hebben we allemaal weleens te maken met ziek zijn”, zegt Brand.

“Nu hebben we alleen te maken met iets dat besmettelijker is. Dat is al het hele seizoen zo, WK of niet. Natuurlijk is het heel vervelend, maar ik denk dat we allemaal net zo veel risico lopen om besmet te raken met corona. Laten we vooral hopen dat iedereen gelijke kansen heeft op het WK, dat iedereen gezond blijft en dat we het seizoen op een mooie manier kunnen afsluiten.”

Afgelasten van het WK

Onlangs vond in Engeland het WK Darts plaats. Een totaal andere sport (of spelletje, zo u wilt), maar dat werd geteisterd door coronagevallen. Er werd zelfs door toen nog titelverdediger Gerwyn Price geopperd om het WK af te blazen. “Ik heb daar de laatste tijd veel over nagedacht, het houdt me wel bezig”, vertelt De Knegt.

“We moeten de komende twee weken kijken hoe het zich evolueert. Als corona wereldwijd weer explodeert – waar het nu op lijkt – dan gaat het een lastig verhaal zijn, ook om terug naar huis te komen. Waar ik bang voor ben: als je één coronageval binnen je selectie hebt, dan zullen er meer zijn. Het is niet handig dat het WK in Amerika is en de UCI weinig meewerkt.”

Van der Haar en Brand houden geen rekening met een afgelasting, omdat hun voorbereiding dat simpelweg niet toelaat. Hun teammanager Sven Nys verwacht dat het WK ‘gewoon’ zal doorgaan.

“We benadrukken onze renners iedere week weer dat ze met heel weinig mensen in contact moeten komen. Uiteraard is dat op wedstrijddagen iets moeilijker. Verder zijn renners natuurlijk wel atleten die zichzelf altijd al beschermen en weinig contact onderhouden met andere mensen. Het WK kan nog altijd sneuvelen, maar die kans acht ik klein. De Super Bowl is in dezelfde periode, een groot evenement met ook nog publiek. Dat zullen ze niet zomaar schrappen, evenals het WK”, aldus Nys.