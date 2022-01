KNWU maakt selectie Nederland voor WK veldrijden bekend

De KNWU heeft de Nederlandse selectie voor het WK veldrijden in Fayetteville bekendgemaakt. Opvallend is dat er maar twee namen zijn bij de elite mannen. “Alleen renners die echt om de medailles of om de top 5-klasseringen zouden kunnen meedoen hebben we afgevaardigd”, aldus bondscoach Gerben de Knegt.

De Nederlandse delegatie voor het WK veldrijden in Fayetteville is niet zo groot. Bij de elite mannen staan zelfs alleen Lars van der Haar en Corné van Kessel op de selectie. Eerder was al bekend dat Mathieu van der Poel het WK niet ging rijden. Ook bij de jongerencategorieën zien we weinig namen. Alleen de elite vrouwen kent een volledige Nederlandse selectie.

Gerben de Knegt legt uit waarom hij deze keuze maakte: “We hebben op het Europees Kampioenschap op de VAM-berg en in diverse wereldbekers veel renners de kans gegeven kennis te maken met de internationale top. Nu kiezen we ervoor om alleen renners af te vaardigen die echt om de medailles of om de top 5-klasseringen zouden kunnen meedoen. Alleen bij de elite-vrouwen hebben we daarom een complete selectie.”

Over het feit dat De Knegt zo vroeg zijn selectie al bekendmaakt zegt hij het volgende: “Dit om logistieke redenen omdat een WK veldrijden op een ander continent meer voorbereidingstijd vergt, zeker ten tijde van een pandemie.”

Selecties voor het WK veldrijden in Fayetteville (28-30 januari)

Mannenselectie

Lars van der Haar

Corné van Kessel

Vrouwenselectie

Lucinda Brand

Denise Betsema

Annemarie Worst

Marianne Vos

Yara Kastelijn

Inge van der Heijden

Ceylin del Carmen Alvarado

Manon Bakker

Selectie U23 Mannen

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Mees Hendrikx

Selectie U23 Vrouwen

Puck Pieterse

Fem van Empel

Shirin van Anrooij

Selectie Junior-Mannen

David Haverdings

Selectie Junior-vrouwen

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf