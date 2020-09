WK 2020: Dit zijn de deelnemers maandag 14 september 2020 om 15:00

In de week na de Tour de France wordt in Imola het WK wielrennen 2020 verreden. In aanloop naar het wereldkampioenschap in Italië druppelen langzaam de selecties binnen. WielerFlits zet de bevestigde selecties voor de wegwedstrijd en de tijdrit voor mannen op een rij.

Programma

Donderdag 24 september, WK tijdrijden voor vrouwen

Vrijdag 25 september, WK tijdrijden voor mannen

Zaterdag 26 september, WK op de weg voor vrouwen

Zondag 27 september, WK op de weg voor mannen

Australië

Simon Clarke

Luke Durbridge

Jack Haig

Lucas Hamilton

Jai Hindley

Damien Howson

Michael Matthews

Richie Porte

Rohan Dennis (tijdrit)

Luke Durbridge (tijdrit)

België

Wout van Aert

Tiesj Benoot

Oliver Naesen

Pieter Serry

Jasper Stuyven

Greg Van Avermaet

Loïc Vliegen

Tim Wellens

Wout van Aert (tijdrit)

Victor Campenaerts (tijdrit)

Canada

Guillaume Boivin

Alexander Cataford

Hugo Houle

Michael Woods

Alexander Cataford (tijdrit)

Hugo Houle (tijdrit)

Denemarken

Jakob Fuglsang

Magnus Cort

Niklas Eg

Jonas Gregaard

Mikkel Honoré

Christopher Juul-Jensen

Casper Pedersen

Michael Valgren

Kasper Asgreen (tijdrit)

Mikkel Bjerg (tijdrit)

Verenigde Staten

Lawson Craddock

Sepp Kuss

Brandon McNulty

Neilson Powless

Lawson Craddock (tijdrit)

Brandon McNulty (tijdrit)

Dit overzicht wordt voorzien van updates. Hebben wij bevestigde WK-selecties gemist? Deel deze in de reacties, zodat wij ze toe kunnen voegen.