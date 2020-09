WK 2020: Dit is het (klim)parcours rond het autocircuit van Imola vrijdag 11 september 2020 om 14:20

De UCI heeft de parcoursen voor het aanstaande wereldkampioenschap wielrennen bekendgemaakt. De internationale wielerunie besloot onlangs het WK te organiseren in Imola (Italië) nadat Zwitserland de organisatie teruggaf vanwege de huidige coronasituatie.

De wegwedstrijden op 26 en 27 september worden volledig verreden over een lokale ronde. De ronde is 28,8 kilometer lang en kent start en finish op het Formule 1-circuit van Imola. Na een neutrale start – een rondje over het circuit – rijden de mannen negen rondes (totaal 258,2 kilometer) die goed zijn voor bijna 5.000 hoogtemeters. De vrouwen werken vijf rondjes af en komen daardoor aan 2.800 hoogtemeters na 143 kilometer.

In de lokale ronde zitten twee klimmetjes. De eerste is die van de Mazzolano (2,8 km aan 5,9%) en kort daarna de Cima Gallisterna (2,7 km aan 6,4%). Het maximale stijgingspercentage is op die klimmen 13% en 14%. Na de Gallisterna volgt een lange afdaling richting het autocircuit, waar de laatste drie kilometer verreden worden.

Het tijdritparcours voor de mannen en de vrouwen is hetzelfde. Zij werken een traject af van 31,7 kilometer met nauwelijks hoogtemeters, een parcours op maat voor de pure specialisten dus. Na 14,9 kilometer ligt het enige meetpunt onderweg. Ook hier liggen start en finish op het circuit van Imola.

Donderdag 24 september – Tijdrit vrouwen (31,7 km)

Vrijdag 25 september – Tijdrit mannen (31,7 km)

Zaterdag 26 september – Wegwedstrijd vrouwen (143,0 km)

Zondag 27 september – Wegwedstrijd mannen (258,2 km)

WK 2020: Lokale ronde wegwedstrijden mannen en vrouwen

WK 2020: Profielen Mazzolano en Cima Gallisterna