Wielertransfers 2021: Nícolas Sessler, Roniel Campos, Federico Zurlo

Het is inmiddels 2021 en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Nícolas Sessler

Nícolas Sessler is er in extremis in geslaagd om een nieuwe werkgever te vinden voor 2021. De 26-jarige Braziliaan, die in het verleden uitkwam voor Burgos-BH, zal dit jaar koersen voor het continentale Global6 Cycling. Dit is een project van de 21-jarige wielrenner James Mitri, die als oprichter ook zal uitkomen voor de formatie.

Sessler komt bij Global6 Cycling onder meer Francesco Manuel Bongiorno (ex-renner van Bardiani-CSF en Vini Zabù-KTM) en Hakon Aalrust tegen. Sessler liet eerder al weten dat hij in 2021 uit is op sportieve revanche. “Ik geloof nog altijd in mijn kwaliteiten als wielrenner. Ik trap nog altijd goede waardes.”

Roniel Campos

Roniel Campos zal dit jaar normaal gesproken te zien zijn in meerdere Europese wielerwedstrijden. De 27-jarige Venezolaan heeft namelijk een contract getekend bij Louletano-Loulé Concelho, een continentale wielerformatie uit Portugal. Bij Louletano rijden ook oude bekenden David de la Fuente en Carlos Iván Oyarzún.

Campos won afgelopen zondag nog met verve zijn tweede opeenvolgende Vuelta al Tachira, een lastige rittenkoers in zijn thuisland Venezuela. Campos won maar liefst drie etappes en wist oudgediende Óscar Sevilla, de nummer twee in de stand, op meer dan twee minuten te fietsen.

Federico Zurlo

Federico Zurlo heeft op zijn 26ste besloten om een punt te zetten achter zijn wielercarrière. De Italiaan kwam de voorbije seizoenen uit voor bescheiden continentale ploegen, maar begon zijn loopbaan in dienst van UnitedHealthcare en reed vervolgens een tijdje voor Lampre-Merida en UAE Emirates.

Zurlo was vooral succesvol in exotische wielerlanden: de Italiaan won namelijk etappes in de Tour of Qinghai Lake, de Tour of Japan en de Tour of Kumano. Als renner van UAE Emirates mocht Zurlo ook zijn opwachting maken in een grote ronde. Hij wist in 2017 de Vuelta a España (149ste in het eindklassement) tot een goed einde te brengen.