Kaden Groves sprint naar etappewinst in Turkije, Cees Bol vierde

Kaden Groves heeft de tweede etappe van de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. In Alaçatı beschikte de sprinter van Team BikeExchange-Jayco over het beste eindschot. Jasper Philipsen kwam als tweede over de aankomst, Sam Bennett, Cees Bol en Caleb Ewan, die een probleem had in de eindspurt, maakten de top vijf compleet. Groves is ook de nieuwe leider.

Nadat de eerste etappe van de Ronde van Turkije al op een massasprint uitdraaide, kregen de snelle mannen in de tweede rit wederom de kans om te strijden om de winst. Wel kon de wind weleens een belangrijke rol gaan spelen. Gestart werd in Selçuk, waarna 156 kilometer moest worden afgelegd. Met Caleb Ewan in de leiderstrui, werd de koers om kwart voor elf lokale tijd op gang gebracht. Vanuit de start werd gelijk om de vlucht van de dag gestreden, maar het duurde even voordat een groep aanvallers de zegen van het peloton kreeg.

Acht vluchters rijden weg

Uiteindelijk kwam een kopgroep met acht man tot stand. De Spanjaarden Jon Barrenetxea (Caja Rural), Peio Goikoetxea (Euskaltel) en Ángel Fuentes (Burgos-BH) sloegen de handen ineen met de Fransman Julian Lino (Bike Aid), de Amerikaan Noah Granigan (Wildlife Generation), de Roemeen Cristian Raileanu (Sakarya BB), de Oekraïner Oleksandr Prevar (Spor Toto) en de Braziliaan Nicolas Sessler (Global 6). Zij mochten twee minuten wegrijden van het peloton, waar Lotto Soudal controleerde in dienst van kopman Ewan.

Rond halfkoers ging het peloton versnellen, waardoor de voorsprong van de kopgroep langzaam maar zeker begon terug te lopen. Naarmate de kilometers wegtikten, nam ook de nervositeit toe in de koers, wat voor enkele valpartijen zorgde. Op 45 kilometer van de finish ging Matthew Walls tegen de grond en met nog 37 kilometer te gaan, op de enige gecategoriseerde beklimming van de dag, doken Jay Vine en Nairo Quintana de berm in. Quintana werd opgewacht door meerdere ploegmaats om terug te keren in het peloton.

Nadat Lotto Soudal en ook Alpecin-Fenix aan het controleren waren op kop van het peloton, ging ook BikeExchange-Jayco mee achtervolgen en zagen de koplopers hun voorsprong als sneeuw voor de zon verdwijnen. Toen de kopgroep bijna was bijgehaald, probeerde Goikoetxea het op 33 kilometer van de meet solo. De 30-jarige renner reed even alleen, maar werd met nog 27 kilometer te rijden als laatste vroege vluchter ingerekend. Daarna probeerden verschillende ploegen het op de kant te zetten.

Uno-X laat het peloton breken

In het gedrang kwam Jakub Mareczko ten val en daardoor was de sprinter van Alpecin-Fenix in een klap zijn goede positie in het peloton kwijt. Onder impuls van de renners van Uno-X brak het peloton in tweeën, maar de splitsing was van korte duur. Door de zijwind lag de kans op nieuwe waaiervorming echter steeds op de loer. Op 23 kilometer van de aankomst probeerde Vitaliy Buts het alleen. Zijn aanval was echter van korte duur. Ook andere late ontsnappingspogingen werden vroegtijdig in de kiem gesmoord.

DSM, Human Powered Health, Lotto Soudal, BikeExchange-Jayco en Alpecin-Fenix probeerden hun renners zo goed mogelijk te positioneren voor de eindsprint. Op ruim drie kilometer van de streep werd het peloton opgeschrikt door een val, waarbij opnieuw Quintana betrokken was. Van voren gingen de ploegen van de sprinters echter onverminderd hard door. BikeExchange-Jayco bracht Kaden Groves naar de laatste kilometer, maar voorbij de rode vod kwam Lotto Soudal langszij voor Ewan.

In een snelle laatste rechte lijn kreeg Ewan een ideale leadout, maar de Australiër hield in de sprint plotseling de benen stil. Het was uiteindelijk Groves die over het beste eindschot beschikte, voor Jasper Philipsen, Sam Bennett en Cees Bol. Voor de 23-jarige Australische sprinter was het zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen maand sloeg hij ook al toe in de Volta a Catalunya waar hij tevens beslag legde op het puntenklassement. Voor zijn ploeg BikeExchange-Jayco was dit het zesde succes van het jaar.