Wielertransfers 2021: Danilo Wyss, Tom Scully, James Shaw

Het nieuwe jaar nadert en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog naarstig op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Danilo Wyss

Heeft Danilo Wyss zijn laatste wedstrijd gereden als beroepswielrenner? De 35-jarige Zwitser kwam dit jaar nog uit voor NTT Pro Cycling, maar heeft nog geen contract voor 2021. “Er zijn veel renners met een onzekere toekomst. Ik hoop niet dat er nu een einde komt aan mijn profavontuur”, zo laat hij weten aan Radsport-News.

Wyss begon zijn profcarrière in 2008 bij BMC en reed vervolgens elf jaar voor de Amerikaanse formatie. In 2019 en 2020 kwam hij uit voor het Zuid-Afrikaanse Dimension Data en opvolger NTT Pro Cycling. De ervaren knecht werd vijf jaar geleden nog eens Zwitsers kampioen op de weg.

Tom Scully

Tom Scully hoeft zich, in tegenstelling tot Wyss, geen zorgen te maken over de toekomst. De 30-jarige Nieuw-Zeelander zal ook in 2021 uitkomen voor EF Pro Cycling, zo laat hij weten via Instagram. Scully kreeg in 2017 de kans bij de formatie van manager Jonathan Vaughters en heeft zijn waarde als helper inmiddels bewezen.

James Shaw

De zoektocht van James Shaw naar een nieuwe ploeg duurt voort. De 24-jarige Brit begon zijn profloopbaan in 2017 bij Lotto Soudal en kwam dit jaar uit voor het Deense Riwal Securitas. “Ik heb in het verleden vaak nagedacht over mijn toekomst als wielrenner, maar ik merk nu dat ik ontzettend veel motivatie heb om door te gaan”, zo liet hij eerder weten.

“Ik heb bij Riwal Securitas weer het heilige vuur gevonden. Ik wil nu meer dan ooit mijn carrière voortzetten, aangezien het een vreemd jaar is.” Shaw werd dit jaar twintigste in de Saudi Tour, 23e in de Royal Bernard Drome Classic en kwam voor Groot-Brittannië uit op het WK wielrennen in Imola.

Same boat same situation https://t.co/QLLovgUujj — James (@JamesthingyShaw) November 30, 2020