Wielertransfers 2021: Cameron Wurf, A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team

Het nieuwe jaar nadert met rasse schreden en dat betekent dat de plekjes bij wielerploegen schaars worden. Sommige renners zijn nog op zoek naar een nieuwe werkgever. In de rubriek Wielertransfers 2021 bundelt WielerFlits alle laatste nieuwtjes uit het peloton.

Cameron Wurf

Toen Vasil Kiryienka aan het begin van dit jaar noodgedwongen zijn wielercarrière moest beëindigen wegens hartproblemen werd Cameron Wurf aangetrokken als vervanger. En het blijft niet bij een seizoen voor de Australiër bij de miljoenenploeg van Dave Brailsford. In gesprek met Bicycling Australia heeft Wurf namelijk laten weten dat hij ook volgend jaar in dienst van de formatie zal rijden.

Wurf hoopt in 2021 het wielrennen te kunnen blijven combineren met de triathlon. “Ik kijk ernaar uit om weer te koersen met het team. Ik zou het mooi vinden om opnieuw een grote ronde te rijden.” Ook de legendarische Ironman in Hawaï staat hoog op het verlanglijstje van Wurf.

A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team

Astana Women’s Team, dat volgend jaar door het leven zal gaan als A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team, heeft haar selectie voor komend seizoen geopenbaard. De continentale UCI-vrouwenploeg verlengde eerder al met sterkhouders als Arlenis Sierra en Katia Ragusa. Maar de formatie hengelde meer aansprekende namen binnen.

Zo kondigt de ploeg de komst van Maria Novolodskaya aan, een van de grootste Russische talenten. Deze 21-jarige was dit jaar hard op weg om de zesde etappe van de Giro Rosa te winnen, maar een val in de slotfase terwijl ze alleen aan de leiding reed belette dit.

Daarnaast zal ook Eider Merino voor de ploeg in actie komen. Het contract van de 26-jarige pocketklimster bij Movistar werd niet verlengd, maar bij A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team krijgt ze de kans om haar carrière nieuw leven in te blazen. De rappe Maria Vittoria Sperotto reed het afgelopen seizoen voor Paule Ka, ook zij krijgt de kans bij de continentale vrouwenploeg die in de toekomst mikt op een plek in de Women’s WorldTour.

Selectie A.R. Monex Women’s Pro Cycling Team voor 2021

Maria José Vargas

Arlenis Sierra

Jade Teolis

Maria Pia Chiatto

Emma Faoro

Katia Ragusa

Maria Vittoria Sperotto

Ariadna Gutiérrez

Andrea Ramírez

Yareli Salazar

Mariia Miliaeva

Maria Novolodskaya

Eider Merino



Overzicht: Wielertransfers 2021