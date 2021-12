INEOS Grenadiers klaar voor 2022 na vijf contractverlengingen

INEOS Grenadiers weet met welke 31 renners het aan 2022 gaat beginnen. De Britse WorldTour-formatie kondigde vandaag aan dat met de contractverlengingen van Jonathan Castroviejo, Brandon Rivera, Cameron Wurf, Ben Swift en Salvatore Puccio de selectie compleet is.

Puccio, die al sinds 2011 voor de ploeg van Dave Brailsford rijdt, gaat bij de INEOS Grenadiers aan elfde en twaalfde seizoen beginnen, want zijn contract is met twee jaar verlengd. “Deze ploeg betekent heel veel voor me”, vertelt hij in het persbericht. “Ik zie mezelf niet voor een ander team rijden. Ik heb hier zoveel herinneringen gemaakt dat deze ploeg voelt als familie. Ik kijk er naar uit onze reis samen voort te zetten.”

De contractverlenging van Wurf is een opvallende. Hij leek aanvankelijk zijn wielercarrière te beëindigen om zich te storten op de triatlon, maar gaat dat nu samen met Britse WorldTour-ploeg doen. De 38-jarige Wurf mikt op een goed resultaat op de Ironman in Hawaï. “De Ironman is een individuele sport, maar zo voelt het niet. Ik ben blij dat ze me vrijlaten om een triatlon te gaan doen, zodat ik ze daarna kan helpen in de wedstrijden. Het zorgt ervoor dat ik nog net wat dieper kan gaan. Dat is erg bevredigend.”

Luke Plapp, Kim Heiduk, Magnus Sheffield, Ben Tulett, Ben Turner en Elia Viviani zijn aankomend jaar de nieuwe namen bij INEOS. Tegenover hun komst staat het vertrek van onder meer Leonardo Basso, Ivan Sosa, Rohan Dennis en het pensioen van Michal Golas.

Selectie INEOS Grenadiers

Andrey Amador

Egan Bernal

Richard Carapaz

Jonathan Castroviejo

Laurens De Plus

Eddie Dunbar

Omar Fraile

Filippo Ganna

Tao Geoghegan Hart

Ethan Hayter

Kim Heiduk

Michal Kwiatkowski

Daniel Martinez

Jhonatan Narvaez

Tom Pidcock

Luke Plapp

Richie Porte

Salvatore Puccio

Brandon Rivera

Carlos Rodriguez

Luke Rowe

Magnus Sheffield

Pavel Sivakov

Ben Swift

Geraint Thomas

Ben Tulett

Ben Turner

Dylan van Baarle

Elia Viviani

Cameron Wurf

Adam Yates