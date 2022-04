INEOS Grenadiers met meerdere troeven in Parijs-Roubaix

INEOS Grenadiers heeft zijn zevenkoppige selectie voor komende zondag, als de 119e editie van Parijs-Roubaix op het programma staat, bekendgemaakt. De Britse formatie rekent in de helleklassieker op meerdere sterke pionnen. Zo zijn Dylan van Baarle, Filippo Ganna en Michał Kwiatkowski van de partij.

De Britse sterrenformatie zet zondag vol in op Parijs-Roubaix, gezien de aanwezigheid van Van Baarle, Ganna en Kwiatkowski. Van Baarle is de laatste weken uitstekend op dreef en wist dit te bekronen met een tweede plaats in de Ronde van Vlaanderen. De 29-jarige kasseienvreter zal komende zondag graag nog één plaatsje beter doen en zo in de voetsporen treden van zijn landgenoten Peter Post, Jan Janssen, Jan Raas, Hennie Kuiper, Servais Knaven en Niki Terpstra.

Van Baarle is alleen niet de uitgesproken kopman binnen INEOS Grenadiers. Ook Filippo Ganna hoopt dit jaar een glansrol te vertolken in de Noord-Franse klassieker en liet in aanloop naar Parijs-Roubaix niets aan het toeval over. Ganna was de afgelopen dagen te zien op de wielerbaan van Montichiari, waar hij zich op een atypische manier probeerde klaar te stomen voor de derde monumentale klassieker van het seizoen.

Turner en Sheffield

En wat met Kwiatkowski? De Pool wist zich nog niet te onderscheiden in Parijs-Roubaix, maar beschikt wel over de topvorm die nodig is om te schitteren op de Noord-Franse kasseien. De wereldkampioen van Ponferrada won afgelopen zondag namelijk de Amstel Gold Race. Daar kon hij rekenen op steun van een bijzonder sterke Ben Turner en de jonge Brit is er zondag ook bij in Parijs-Roubaix. Turner, woensdag ook van goudwaarde in de Brabantse Pijl, is eveneens een gevaarlijke outsider.

INEOS Grenadiers rekent zondag ook op de winnaar van de Brabantse Pijl, de beloftevolle Amerikaan Magnus Sheffield, de Britse wegkapitein Luke Rowe (in 2015 zelf achtste in Parijs-Roubaix) en de Australische tempobeul Cameron Wurf.

Selectie INEOS Grenadiers voor Parijs-Roubaix (17 april)

Filippo Ganna

Michał Kwiatkowski

Luke Rowe

Magnus Sheffield

Ben Turner

Dylan van Baarle

Cameron Wurf