Novolodskaya en Voinova niet welkom in UCI-wedstrijden door band met Rusland

De UCI heeft een lijst gepubliceerd met wielrenners en wielrensters uit Rusland en Belarus (Wit-Rusland) die voorlopig niet welkom zijn in UCI-wedstrijden. Onder meer wegrenster Maria Novolodskaya en baankampioene Anastasia Voinova mogen de komende tijd niet koersen vanwege hun banden met Rusland.

Dit is het gevolg van het niet-naleven van de recente regels die de internationale wielerunie heeft opgesteld voor renners en rensters uit Rusland en Belarus. Zo is het gebruik van vlaggen, emblemen of volksliederen is niet toegestaan en daarnaast is het verboden om je als renner of renster om (verbaal, non-verbaal of in tekst) je steun uit te spreken over de oorlog in Oekraïne of banden te hebben met nationale organisaties uit die landen.

Van de 23-jarige Maria Novolodskaya, renster bij het Britse team van Lifeplus Wahoo en winnares van olympisch baanzilver in Tokio, werd onlangs bekend dat ze jarenlang gesteund is door het sportprogramma van het Russische leger. De 30-jarige Anastasia Voinova, meervoudig wereldkampioene op de baan, heeft volgens de voorzitter van de Russische wielerbond haar neutrale status persoonlijk opgegeven.

Overigens is Voinova momenteel zwanger, maar is ze wel van plan om weer te gaan koersen op de baan na de bevalling. “Ik wil weer deelnemen onder de nationale vlag, niet met bepaalde gekke regels. Ik houd hier totaal niet van”, vertelde Voinova zelf in Russische media.

Gleb Syrita mag meedoen aan WK

De oorlog in Oekraïne heeft zo na meer dan een jaar nog altijd gevolgen voor renners en rensters uit Rusland. De UCI heeft onlangs wel besloten om Russen onder strikte voorwaarden toe te laten tot WK wielrennen, Wereldbekers en Nations Cup-wedstrijden. Zij moeten daarvoor wel een uitzondering aanvragen, waardoor zij onder geheel neutrale vlag kunnen deelnemen.

Twee wielrenners hebben dat gedaan en ook toestemming gekregen van de UCI: Gleb Syritsa van Astana Qazaqstan en mountainbiker Aeksei Medvedev kunnen als ‘individuele neutrale atleet’ deelnemen aan grote kampioenschappen en toernooien.

De rest van de Russische en Belarussische wielrenners mag – zoals dat al ruim een jaar het geval is – blijven koersen in reguliere UCI-wedstrijden, maar dan wel zonder enig vertoon van de vlag. Onder meer Aleksandr Vlasov van BORA-hansgrohe behoort tot die groep.