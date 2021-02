Wielerploegen 2021: Team DSM

In aanloop naar het wielerseizoen 2021 neemt WielerFlits alle wielerploegen van het hoogste niveau onder de loep. We stellen in de reeks ‘Wielerploegen 2021’ alle WorldTour-teams voor, aan de hand van de transfers, de selecties en de doelstellingen. Vandaag is het de beurt aan Team DSM.

Team DSM

Land: Duitsland

Sponsor: DSM (fijnchemieconcern)

Sinds: 1999 (als Batavus-Bankgiroloterij-Big Star, Skil-Shimano, Giant-Alpecin, Team Sunweb)

UCI-code: DSM

Fietsensponsor: Scott

Tenue 2021:

Vorig jaar

Team Sunweb begon het seizoen voortvarend met overtuigend succes in Australië. In de Tour Down Under was het Robert Power die een podiumplek (tweede) in de derde etappe veroverde. Een week later domineerde de vakantieploeg in Herald Sun Tour. Drie van de vijf ritten (2x Jai Hindley, 1x Alberto Dainese) en het eindklassement (Hindley) waren voor Team Sunweb.

In totaal behaalde Team Sunweb zestien overwinningen in 2020. Vlak voor het seizoen werd onderbroken door de coronamaatregelen, werden nog ritzeges behaald in de Ronde van de Algarve (Cees Bol) en Parijs-Nice (Tiesj Benoot en Søren Kragh Andersen). Laatstgenoemde reed zich ook nog op het podium van Omloop Het Nieuwsblad.

De tweede helft van het seizoen begon eveneens goed, met een derde plek van Michael Matthews in Milaan-San Remo en winst in de Bregtagne Classic. Het grote oogsten begon in de Tour de France. Met drie ritzeges (2x Kragh Andersen , 1x Marc Hirschi), enkele ereplaatsen en de superstrijdlust van Hirschi gaf Team Sunweb passend antwoord op de felle kritiek.

Het ploegmanagement kreeg voorafgaand aan de Tour de wind van voren van wielerfans en -media vanwege het besluit om Matthews, Sam Oomen en Wilco Kelderman thuis te laten. In plaats daarvan werd een overwegend jonge en onervaren selectie samengesteld.

Hirschi, die zich ontpopte tot de revelatie van het seizoen, maakte zijn favorietenstatus waar in de Waalse Pijl en won bijna Luik-Bastenaken-Luik (tweede). In de Giro d’Italia kreeg Duitse WorldTour-ploeg opnieuw alle ogen op zich gericht dankzij de prestaties van Kelderman en Hindley. Beide renners hadden in de laatste week zicht op de eindzege, maar moesten die na een felbetwiste strijd alsnog afstaan aan de Brit Tao Geoghegan Hart van INEOS Grenadiers.

Aantal overwinningen: 16

Belangrijkste resultaten:

Giro d’Italia – en in het eindklassement + in etappe 18

Tour de France – in etappes 12, 14 en 19

Waalse Pijl –

Parijs-Nice – in etappes 4 en 6

BinckBank Tour – in etappe 4

Transfers

Slechts vijf renners hebben Team Sunweb verlaten. Maar wie de namen ziet, zal een paar keer met zijn ogen knipperen. Klopt dit lijstje wel? Ja, het klopt. Van de vertrekkers is alleen Robert Power (Qhubeka ASSOS) geen kopman. De andere mannen die hun carrière elders voortzetten zijn Michael Matthews (BikeExchange), Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe), Sam Oomen (Jumbo-Visma) en Marc Hirschi (UAE Emirates).

Oomen en Kelderman hadden een aflopend contract en kozen voor een ander team. De 29-jarige Kelderman twijfelde zelf tussen een langer verblijf bij het team van manager Iwan Spekenbrink en een nieuw avontuur elders. Die keuze werd uiteindelijk voor hem gemaakt. Kelderman moest in de media vernemen dat Team Sunweb niet met hem verder wilde. Bij BORA-hansgrohe hoopt hij weer het vertrouwen te vinden dat hij bij de ploegleiding van Team Sunweb miste.

En opnieuw vertrekken twee kopmannen voortijdig. Zowel Matthews als Hirschi hadden nog een doorlopend contract, maar voelden toch de noodzaak hun verbintenis te verbreken. Na onder meer Marcel Kittel, John Degenkolb, Warren Barguil en Tom Dumoulin zijn dat opnieuw twee kopmannen die niet meer gedijen in de strak geleide ploeg.

Bij de Australiër woog de niet-selectie voor de Tour de France zwaar mee in zijn besluit. Bij Hirschi kwam naar verluidt UAE Emirates met een financieel voorstel dat niet te negeren was. De jonge Zwitser maakte in december nog onderdeel uit van teamvoorstelling van Team DSM voor 2021. Een paar weken later, op 5 januari, werd de wielerwereld verrast met de tussentijdse overstap naar de Arabische ploeg. Volgens de geruchten groeit zijn jaarsalaris van €70.000 bij Team Sunweb naar een miljoen euro bij UAE Emirates.

Zoals bijna ieder jaar weet Team DSM ook weer een aantal talenten in de dop te strikken. Let vooral op de Noor Andreas Leknessund. Voor de echte wielerpurist is dit geen nieuwe naam. De 21-jarige klassementsrenner kroonde zich vorig jaar al tot nationaal kampioen tijdrijden bij profs.

Een ander talent om naar uit te kijken is Marco Brenner. Net als recentelijk Remco Evenepoel en Quinn Simmons slaat deze 18-jarige Duitser de beloftecategorie over. Een andere opvallende aanwinst is Romain Bardet. Na negen jaar bij AG2R La Mondiale was voor de Fransman de tijd rijp een overstap te maken. In zijn kielzog neemt hij landgenoot Romain Combaud mee.

De laatste aanwinst is een jong talent dat naar de naam Kevin Vermaerke luistert. Een Belgisch klinkende naam, maar zijn nationaliteit is dat niet. De 20-jarige renner is afkomstig uit de Verenigde Staten. Hij komt over van Hagens Berman Axeon.

UIT

Michael Matthews (Team BikeExchange)

Marc Hirschi (UAE Emirates)

Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

Sam Oomen (Jumbo-Visma)

Robert Power (Qhubeka ASSOS)

IN

Romain Bardet (AG2R La Mondiale)

Marco Brenner (Team Auto Eder Bayern)

Romain Combaud (NIPPO DELKO One Provence)

Andreas Leknessund (Uno-X Pro Cycling Team)

Kevin Vermaerke (Hagens Berman Axeon)

Ambities voor 2021

Wat in detail de doelen voor 2021 zijn, is bij Team DSM nog altijd in nevelen gehuld. Tijdens de ploegvoorstelling in december werd daar amper over uitgeweid. “Bij de mannen willen we vooral verder werken aan een sterk blok voor de klassiekers, waar we veel succes mee hebben gehad”, zei sportief directeur Rudi Kemna destijds. “Daarnaast hebben we een sprinttrein die we verder willen ontwikkelen. En datzelfde willen we doen met onze jonge klassementsrenners. In de grote rondes gaan we opnieuw vooral voor dagsuccessen.”

Voor de voorjaarsklassiekers beschikt Team DSM over een ruim pallet aan talent. Dankzij zijn dubbele ritzege in de Tour en het vertrek van Michael Matthews is Søren Kragh Andersen qua status de nummer 1 van de ploeg. Andere renners in de klassiekerkern om naar uit te kijken zijn Nils Eekhoff, Joris Nieuwenhuis en, wellicht voor het laatst, Tiesj Benoot.

De Belg reed al driemaal in de top-10 van de Ronde van Vlaanderen maar wil zich in de toekomst gaan richten op het algemeen klassement in grote rondes. Met de ploegleiding heeft hij een meerjarenplan uitgestippeld. “Ik weet nog niet of ik de Giro of de Tour ga rijden, maar daarin kan ik al eens mijn grenzen verder aftasten. Niet om nu al een klassement te rijden, voor alle duidelijkheid. In 2021 zal ik in het voorjaar focussen op de klassiekers, kortere rittenkoersen zoals Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Maar het doel is om ook een stapje verder te gaan in een grote ronde, daarna een evaluatie te maken om in 2022 eventueel als schaduwkopman uitgespeeld te worden.”

Romain Bardet heeft op zijn beurt al aangeven opnieuw enkele kasseiklassiekers in zijn wedstrijdprogramma op te nemen. De Fransman debuteerde afgelopen oktober met een 25ste plek in de Ronde van Vlaanderen.

In Tour de France, Giro d’Italia en Vuelta a España is ritsucces opnieuw het voornaamste doel. Wie welke ronde gaat rijden is nog bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat ook Bardet in 2021 geen klassementsambities koestert. Ook voor hem zijn ritzeges het grote plan.

Met Jai Hindley (tweede in de voorbije Giro d’Italia) en de nieuwe aanwinst Andreas Leknessund beschikken ze bij Team DSM over twee renners die in een algemeen klassement ver zouden kunnen komen. Het is de vraag hoeveel vrijheid en ondersteuning zij gaan krijgen.

Een andere prioriteit is de sprint. Net als in het verleden met Marcel Kittel en John Degenkolb wordt gewerkt aan een goed geoliede sprinttrein. De belangrijkste afmaker is momenteel Cees Bol. “Het doel voor komend jaar is een rit winnen in een grote ronde. Ik zal de Giro of de Tour gaan rijden volgend jaar”, zei hij in december.

Met de Duitser Max Kanter en de Italiaan Alberto Dainese zijn er nog twee sprinters. Die qua status en prestaties nog niet het niveau van Bol evenaren, maar wel de capaciteiten hebben dat in de toekomst te doen. Met oudgediende Nikias Arndt, Jasha Sütterlin en Casper Pedersen zijn er twee renners die een klassieke sprinttrein op de rails kunnen krijgen.

Selectie Team DSM 2021

Thymen Arensman

Nikias Arndt

Romain Bardet

Tiesj Benoot

Cees Bol

Marco Brenner

Romain Combaud

Alberto Dainese

Nico Denz

Mark Donovan

Nils Eekhoff

Felix Gall

Chad Haga

Chris Hamilton

Jai Hindley

Max Kanter

Asbjørn Kragh Andersen

Søren Kragh Andersen

Andreas Leknessund

Niklas Märkl

Joris Nieuwenhuis

Casper Pedersen

Robert Power

Nicolas Roche

Martin Salmon

Michael Storer

Florian Stork

Jasha Sütterlin

Martijn Tusveld

Ilan Van Wilder

Kevin Vermaerke

Totaal: 31 renners

